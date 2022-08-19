ЕС присоединился к делу Украины против РФ в Международном суде ООН по обвинениям в "геноциде"

Об этом сообщили в пресс-службе Суда.

Отмечается, что Европейский Союз 17 августа направил в суд информацию, касающуюся дела об обвинении в геноциде по Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него (Украина против Российской Федерации) по ст. 34, параграфом 2 Устава суда и ст. 69, параграфом 2 правил суда.

"Благодарны ЕС за присоединение к делу Украины против России в Международном суде ООН по обвинениям в геноциде. Справедливость победит", - отреагировали в представительстве Украины при ЕС.

14 августа генерал-майор запаса, военный прокурор Украины 2019-2020 гг. Виктор Чумак высказал мнение, что пока в России будет сохраняться тот политико-правовой режим, привлечь к ответственности выше российское военно-политическое руководство будет просто невозможно. Достаточно проблематично будет также привлечь к ответственности исполнителей преступных приказов.

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