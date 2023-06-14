Об этом, как сообщает издание RTK, заявил представитель Еврокомиссии Петер Стано.

Он подчеркнул, что речь не идет о введении санкций, ведь ЕС принимает ограничительные меры на основе четких законодательных рамок, определенных государствами-членами после длительного процесса обсуждения.

По словам представителя Еврокомиссии, ЕС предупреждал, что при отсутствии немедленной деэскалации будут последствия. Стано отметил, что этой деэскалации не произошло

"Это был четкий запрос к Косово и Сербии по поводу деэскалации недавней напряженности, особенно на севере Косово, вызванной предвыборами и внедрением результатов выборов в четырех муниципалитетах", - сказал Стано.

Петер Стано также заявил, что, несмотря на его призывы, премьер-министр Косово Альбин Курти пока не смог предпринять решительных шагов к деэскалации. Его план по пяти пунктам неспособен урегулировать ключевые моменты, вызвавшие последний кризис.

Именно поэтому, согласно решению государств-членов, Еврокомиссия подготовила список предложений с немедленным эффектом, не являющимися санкциями. Стано заявил, что эти меры усиливаются с финансовыми и политическими последствиями, начиная с прерывания визитов на высоком уровне и контактов и мер, а также финансового сотрудничества ЕС с Косово.

"И, конечно, эти меры и приостановки являются временными и обратимыми, в зависимости от развития событий на месте и надежных, решительных шагов, предпринятых премьер-министром Курти по эскалации ситуации", - добавил представитель Еврокомиссии.

Ситуация в Косово

Власти Косово 14 декабря 2022 года подали заявку на членство в Европейском Союзе. Впоследствии правительство Сербии направило запрос миротворческому контингенту НАТО KFOR с просьбой разрешить стране направить в Косово около 1000 полицейских и армейцев.

В конце 2022 года ЕС и США выразили обеспокоенность напряженной ситуацией на севере частично признанного Косово и призвали всех причастных содействовать скорейшей деэскалации и воздерживаться от провокаций. После гарантии от США, ЕС и НАТО президент Сербии Александр Вучич призвал сербов прекратить противостояние в Косово. НАТО отклонило запрос Сербии.

30 мая в Звечане, Косово, начались столкновения с полицией после того, как сербские демонстранты попытались занять местную администрацию и воспрепятствовать назначению нового мэра-албанца. Президент Сербии приказал привести армию страны в полную боевую готовность и приблизиться к границе с частично признанным Косово.

В марте 2023 года отмечалось, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил о согласовании имплементационного приложения к соглашению о нормализации отношений между Сербией и Косово. Однако лидеры двух стран не смогли достичь договоренности об ослаблении напряженности после местных косовских выборов на севере страны, где проживает большое сербское меньшинство.