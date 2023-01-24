Об этом 23 января сообщает пресс-служба Совета ЕС.

"Создание миссии ЕС в Армении начинает новый этап в деятельности ЕС на Южном Кавказе. ЕС будет продолжать поддерживать усилия по деэскалации и стремится тесно сотрудничать с обеими сторонами для достижения конечной цели – устойчивого мира в регионе", - сказал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Целью миссии является содействие стабильности в приграничных районах Армении, развитие доверия на местах и обеспечение благоприятных условий для усилий по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Отмечается, что в ответ на запрос Армении EUMA будет осуществлять регулярное патрулирование и отчитываться о ситуации, что будет способствовать лучшему пониманию ЕС ситуации на местах.

Миссия также внесет свой вклад в посреднические усилия в рамках процесса, который возглавляет президент Европейского совета Шарль Мишель.

Первоначальный мандат EUMA составит два года, а его оперативный штаб будет размещаться в Армении.

Командующим гражданской операции стал управляющий директор EEAS по гражданскому планированию и проведению операций Стефано Томат. Главу миссии, который будет руководить операциями на местах, назначат в ближайшее время.

На встрече Европейского политического сообщества в Праге 6 октября 2022 года Армения и Азербайджан подтвердили приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации СНГ от 21 декабря 1991 года, в которых оба государства признали территориальную целостность и суверенитет друг друга.

13 сентября на границе между Арменией и Азербайджаномначались обстрелы из минометов и тяжелой артиллерии. В тот же день премьер-министр Армении Пашинян попросил у Путина и контролируемой Россией ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности - ред.) помощи в урегулировании конфликта с Азербайджаном.

Страны ОДКБ не встали на защиту Армении, выразили свои соболезнования и создали "рабочую группу".

18 сентября в столице Армении Ереване прошел митинг за выход страны из ОДКБ.

Совет ЕС по иностранным делам 17 октября принял решение о создании Мониторингового потенциала ЕС в Армении (EUMCAP) путем развертывания в Армении наблюдателей ЕС по мониторинговой миссии ЕС в Грузии (EUMM). В ноябре Пашинян устроил демарш на саммите ОДКБ, отказавшись подписывать совместные документы.

Министр иностранных дел Армении в письме Боррелю 27 декабря 2022 года призвал ЕС развернуть гражданскую миссию в Армении. В январе 2023 года Армения отказалась от проведения учений ОДКБ на своей территории.

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