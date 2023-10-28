ЕС принял решение о передаче Украине доходов от замороженных активов РФ на €3 млрд
Лидеры Евросоюза на саммите в пятницу приняли принципиальное решение о передаче Украине миллиардов евро, полученных от инвестирования замороженных в ЕС российских активов. Ожидается, что в начале декабря Еврокомиссия оформит это решение юридически
Об этом говорится в постановлении Евросовета.
Из примерно 300 млрд долларов российских валютных резервов, замороженных западными странами после начала войны в Украине, большая часть – более 200 млрд евро – находится в ЕС, пишет Politico.
Почти все они (180 млрд евро) хранятся в Euroclear, крупнейшем в мире депозитарии ценных бумаг со штаб-квартирой в Брюсселе.
Euroclear в четверг заявил, что за первые 9 месяцев этого года заработал около 3 млрд. евро на замороженных российских активах. Для сравнения годом ранее за тот же период депозитарий получил доход в 347 млн евро. Этот доход также остался в Euroclear, поскольку не может быть уплачен попавшим под санкции клиентам.
Именно эти 3 млрд. евро и планируется передать в поддержку Украины.
Идея использовать замороженные российские активы для поддержки Украины возникла еще в прошлом году. Однако европейские власти так и не решились на это, опасаясь негативных последствий для евро (экспроприация активов может ослабить позиции евро как резервной валюты).
В результате появилась идея передать Украине не самые замороженные активы, а доходы, получаемые от инвестирования активов (эти доходы также замораживаются).
"В политическом плане мы согласились, что в конце концов Россия должна заплатить за долгосрочное восстановление Украины", - заявила в пятницу после саммита лидеров ЕС президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
- 30 июня лидеры стран Евросоюза поддержали идею введения налога на непредвиденную прибыль от активов Центрального банка РФ для помощи в восстановлении Украины.
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