ЕС примет решение о предоставлении Украине статуса кандидата на членство на этой неделе, - Стефанишина
Вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина сообщила, что на этой неделе ЕС примет решение о предоставлении Украине статуса кандидата на членство
Об этом она заявила на брифинге в Медиацентре Украина.
"Почти все лидеры Европейского Союза подтвердили, что сейчас принято решение о начале вступления в ЕС и предоставлении нашей стране кандидата в членство. Мы ожидаем, что такое решение будет поддержано 24 июня", - сказала она.
По ее словам, учитывая высокий уровень консенсуса, возможно это решение будет приниматься вечером 23 июня. Украина готовится к выполнению условий, которые требует Европейская комиссия.
"Мы ожидаем, что сразу после принятия решения приоритетным будет вопрос восстановления Украины, восстановления инфраструктуры и политической поддержки", - сказала министерша.
Стефанишин также добавляет, что с получением статуса кандидата, Украина также получит доступ к фондам ЕС.
- 22 июня Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулеби, что надеется на положительное решение относительно кандидатства Украины в ЕС. Также глава дипломатии ЕС рассказал, что проинформировал Кулебу о встрече глав МИД стран Евросоюза, на которой обсуждалась российская агрессия по отношению к Украине.
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