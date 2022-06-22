ЕС примет решение о предоставлении Украине статуса кандидата на членство на этой неделе, - Стефанишина

Об этом она заявила на брифинге в Медиацентре Украина.

"Почти все лидеры Европейского Союза подтвердили, что сейчас принято решение о начале вступления в ЕС и предоставлении нашей стране кандидата в членство. Мы ожидаем, что такое решение будет поддержано 24 июня", - сказала она.

По ее словам, учитывая высокий уровень консенсуса, возможно это решение будет приниматься вечером 23 июня. Украина готовится к выполнению условий, которые требует Европейская комиссия.



"Мы ожидаем, что сразу после принятия решения приоритетным будет вопрос восстановления Украины, восстановления инфраструктуры и политической поддержки", - сказала министерша.



Стефанишин также добавляет, что с получением статуса кандидата, Украина также получит доступ к фондам ЕС.

22 июня Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулеби, что надеется на положительное решение относительно кандидатства Украины в ЕС. Также глава дипломатии ЕС рассказал, что проинформировал Кулебу о встрече глав МИД стран Евросоюза, на которой обсуждалась российская агрессия по отношению к Украине.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb