Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная война с Россией ЕС применит санкции против депутатов Госдумы РФ, проголосовавших за признание "Л/ДНР", и еще 27 человек, компаний и банков

ЕС применит санкции против депутатов Госдумы РФ, проголосовавших за признание "Л/ДНР", и еще 27 человек, компаний и банков

22 февраля, 2022 вторник
20:37
война с Россией

Европейский Союз принял решение о применении санкций после того, как Россия признала "Л/ДНР", они будут касаться голосовавших за это решение депутатов Госдумы России, а также еще 27 человек и компаний

Об этом высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил во время брифинга.

"Сегодня мы договорились, что члены Думы, которые проголосовали за это нарушение международного права и территориальной целостности и суверенитета Украины, будут внесены в санкционный список. Мы договорились, что будем преследовать 27 индивидуумов и компаний, которые играют роль в подрыве или угрозе украинской территориальнойцелосности, суверенитета и независимости", - сообщил Боррель.

Он отметил, что среди 27 юридических и физических лиц будут принимающие решения и ответственные за угрозу Украине, те компании, которые сыграли роль в дестабилизации, а также ведущие дезинформационную войну против Украины.

"Мы также применим санкции в отношении банков, которые финансируют тех, кто принимает решения, и проводят операции на этих территориях", - добавил он.

Крометого, санкции будут наложены на любые экономические отношения с "республиками", а также будет ограничен доступ России к капиталу и финансовым рынкам ЕС.

"Этот пакет санкций, одобренный единогласно, причинит боль России, и это будет большая боль. Мы делаем это в координации с нашими партнерами в США, Британии и Канаде, с которыми я поддерживал тесный контакт в течение этих часов", - отметил Боррель.
 


Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
санкции
Евросоюз
русская агрессия
"ЛНР"
"ДНР"
Жозеп Боррель
Читайте также:
20 февраля, 2022 воскресенье
Путин не будет обсуждать с Зеленским урегулирование ситуации на Донбассе, он должен об этом общаться с "Л-ДНР", - Песков
22 февраля, 2022 вторник
Названы имена бойцов ООС, убитых оккупантами 21 февраля
19 февраля, 2022 суббота
Армия РФ не желает воевать против украинцев, поэтому Путин выбрал сценарий "Б" с использованием "гестаповцев", - Пионтковский
Киев
+5°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 28.69
    Покупка 28.69
    Продажа 29.3
  • EUR
    Покупка 32.4
    Продажа 33.18
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
22 февраля
21:10
В Грузии матч ЧЕ по регби против России анонсировали на украинском языке: россияне уже пожаловались в Европейскую федерацию
21:09
Эксклюзив
Человек с технической возможностью уничтожить Киев одним ударом действительно считает, что государство Украина не может существовать - нардеп-"слуга" Гурин о Путине
21:03
Енс Столтенберг
"Военная концентрация продолжается": Столтенберг заявил о признаках продолжения Россией подготовки масштабного вторжения
20:52
Денис Малюська
"Не реагируйте эмоционально": Малюська заявил, что РФ пытается организовать в Украине тюремные бунты
20:47
Моя страна принадлежит украинцам, и никто никогда не сможет присвоить ее, - футболист Зинченко осудил российскую агрессию
20:12
Россия эвакуирует своих дипломатов из Украины
20:06
Сергей Фурса
Санкции сейчас очень умеренные, Путину оставляют шансы сохранить лицо, – инвестбанкир Фурса
20:00
Порошенко принес Зеленскому план действий: когда страна в опасности, все должны объединиться
19:59
В Волновахе Донецкой области почти 30 тыс. человек остались без водоснабжения после обстрелов россиянами, - Денисова
19:52
"Угроза вторжения требует максимального единения": Ахметов призвал "сделать все для усиления страны" и заявил об уплате 1 млрд грн налогов вперед
19:42
Экс-директор "Барселоны" пожелал, чтобы испанский топ-клуб возглавил тренер "Шахтера"
19:41
Юрий Витренко
Россияне системно обстреливают объекты газовой инфраструктуры на линии столкновения, это военная эскалация, - Витренко
18:58
Никто не может быть заинтересован в войне в Европе, - тренер "Манчестер Юнайтед" отреагировал на агрессию РФ
18:53
В Харькове генконсульство РФ перестало принимать граждан
18:53
Минреинтеграции обнародовало алгоритм действий для жителей ОРДЛО, планирующих вернуться из оккупации
18:49
Путин
Путин заявил, что Минских соглашений "больше не существует", а Луганщину и Донетчину назвал "прописанными в конституциях республик" территориями "Л/ДНР"
18:42
посольство США в России
В Киеве – Десятинная церковь и Софийский собор, на месте Москвы – болото: США потролили Путина относительно "создания Украины Лениным"
18:28
Владислав Трубицын
Нардеп Трубицын вышел из партии "Слуга народа" на время следствия по делу о взяточничестве
18:23
Стыдно, что говорю по-русски – экс-футболист сборной Украины Пластун отреагировал на агрессию Путина
18:20
Лия Ахеджакова
"Что-то невероятное в подлости, последствия будут тяжелыми": Ахеджакова о признании Путиным "Л/ДНР"
18:12
Кулеба
Кулеба призвал Евросоюз безотлагательно пообещать Украине членство в блоке
18:07
зерно
В 2021 году Украина собрала рекордные 85 млн тонн зерна
18:06
совет федерации
Совет Федерации поддержал обращение Путина об использовании российских войск за границей
18:02
Венгрия
Венгрия перемещает войска к границе Украины и готовится оказывать гуманитарную помощь
17:57
Сборная России отказалась ехать в Киев на соревнования по художественной гимнастике
17:54
В Киеве произошло ДТП с участием пешехода и двух автомобилей, пострадавший госпитализирован
17:50
Нацгвардия усилила охрану Днестровской ГАЭС в Черновицкой области
17:40
Алексей Гончаренко
Гончаренко внес в Раду проект постановления о разрыве дипломатических отношений с Россией
17:39
Эксклюзив
Тарас Загородний
США могли бы не переносить посольство, а посадить у нас военные самолеты, - политэксперт Загородний
17:34
ООС ВСУ
Украинский военный получил ранение в зоне ООС, еще один - боевую травму, с начала суток россияне 47 раз нарушили "тишину"
17:32
санкции против РФ
Венгрия, Австрия и Италия не поддержали жесткие санкции ЕС против РФ за признание "Л/ДНР", - СМИ
17:20
бтр сепар днр
Привлечение "полка Кадырова" и обстрелы "будки в России": СБУ обнародовала разговоры боевиков "Л/ДНР"
17:16
Александр Мережко
Нужно разорвать дипотношения с государствами, признающими "Л/ДНР", - глава внешнеполитического комитета Рады Мережко
17:14
Северный поток-2
"Не буду скучать по тебе, газопровод": глава представительства ЕС в Украине Маасикас об остановке сертификации "Северного потока-2"
17:02
Крупнейшая фракция Европарламента предлагает постепенно исключать Россию из экономики ЕС
16:50
Саули Нииностио
Признание "Л/ДНР" Россией может негативно повлиять на общий ядерный проект, - президент Финляндии
16:48
ВСП
10 членов Высшего совета правосудия уволились - ВСП перестала выполнять свои полномочия
16:38
Хосеп Боррель
Боррель от имени ЕС призвал Россию отказаться от признания "Л/ДНР"
16:28
Эксклюзив
Андрей Рудык
"Холодный расчет": политолог Рудык назвал признание "Л/ДНР" Россией "переходом к новому инструментарию"
16:16
Кристина Квин
Следующие санкции США против России будут касаться не только ОРДЛО, некоторые из них – уже очень скоро, – Квин
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV