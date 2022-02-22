ЕС применит санкции против депутатов Госдумы РФ, проголосовавших за признание "Л/ДНР", и еще 27 человек, компаний и банков
Европейский Союз принял решение о применении санкций после того, как Россия признала "Л/ДНР", они будут касаться голосовавших за это решение депутатов Госдумы России, а также еще 27 человек и компаний
Об этом высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил во время брифинга.
"Сегодня мы договорились, что члены Думы, которые проголосовали за это нарушение международного права и территориальной целостности и суверенитета Украины, будут внесены в санкционный список. Мы договорились, что будем преследовать 27 индивидуумов и компаний, которые играют роль в подрыве или угрозе украинской территориальнойцелосности, суверенитета и независимости", - сообщил Боррель.
Он отметил, что среди 27 юридических и физических лиц будут принимающие решения и ответственные за угрозу Украине, те компании, которые сыграли роль в дестабилизации, а также ведущие дезинформационную войну против Украины.
"Мы также применим санкции в отношении банков, которые финансируют тех, кто принимает решения, и проводят операции на этих территориях", - добавил он.
Крометого, санкции будут наложены на любые экономические отношения с "республиками", а также будет ограничен доступ России к капиталу и финансовым рынкам ЕС.
"Этот пакет санкций, одобренный единогласно, причинит боль России, и это будет большая боль. Мы делаем это в координации с нашими партнерами в США, Британии и Канаде, с которыми я поддерживал тесный контакт в течение этих часов", - отметил Боррель.
- Напомним, что в понедельник, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о решении признать "государственности" террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", формально контролирующих оккупированные Россией территории Луганщины и Донетчины.
- Президент РФ Владимир Путин в указах о признании "Л/ДНР" поручил ввести в ОРДЛО российские войска для "поддержания мира".
- Байден подписал указ о санкциях в отношении связанных с "Л/ДНР" лиц и запрет на отдельные операции в ОРДЛО.
- 21 февраля послы Евросоюза согласовали введение новых санкций против России.
- Великобритания ввела санкции против пяти российских банков – Черноморского банка развития и реконструкции, Банка "России", "Промсвязи банка", Генбанка и Индустриального сберегательного банка, а также против олигархов Игоря Ротенберга, Бориса Ротенберга и Геннадия Тимченко.
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