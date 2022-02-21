ЕС пригрозил России санкциями в случае признания "Л/ДНР"

Об этом сообщает Reuters.



"Если будет аннексия, будут санкции, а если будет признание, я положу санкции на стол, и министры будут решать", - заявил Боррель.



Он добавил, что Евросоюз призывает президента РФ Владимира Путина уважать международное право и не игнорировать призывы к миру.



"Мы готовы реагировать сильным единым фронтом, если он (Путин, - ред.) решит игнорировать эти призывы", - отметил Боррель.

Напомним, 21 февраля главари "Л/ДНР" обратились к Путину с просьбой признать независимость "республик". Владимир Путин заявил, что решение о признании "Л/ДНР" будет принято сегодня.

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин заявил , что Россия уже в течение многих месяцев прорабатывает риски, с которыми может столкнуться в случае признания так называемых Л/ДНР.

В то же время США и Великобритания осудили намерение РФ признать "Л/ДНР".

Позже Путин проинформировал Макрона и Шольца о намерении подписать указ о признании "Л/ДНР".

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