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ЕС пригрозил Беларуси новыми мощными санкциями в случае прямого участия в войне РФ в Украине

20 октября, 2022 четверг
05:36
война с Россией

Евросоюз решительно осуждает использование территории Беларуси для ударов по Украине и предостерегает власть в минске от прямого участия в российской войне, что повлечет новые строгие санкции

Об этом во время пленарного заседания Европейского парламента, посвященного рассмотрению роли Беларуси в агрессивной войне России против Украины, заявил еврокомиссар Оливер Варгеи, сообщает Укринформ.

"В дополнение к продолжающимся и даже усиливающимся кричащим нарушениям прав человека режим Лукашенко стал соучастником российской войны против Украины. ЕС решительно осудил втягивание Беларуси в агрессию против Украины, призвал Беларусь воздерживаться от таких действий и выполнять собственные международные обязательства, включая соблюдение договора о нераспространении (ядерного оружия - ред.)", — подчеркнул Варгеи, который представил депутатам позицию Еврокомиссии от имени Высокого представителя ЕС.

Он указал, что белорусские войска еще не были вовлечены в непосредственные боевые действия на территории Украины. Вместе с этим, в прошлую субботу, 8 октября, Минск без всяких оснований обвинил Украину в подготовке атаки против территории Беларуси. Такие безосновательные обвинения, по словам Варгеи, направлены только на дальнейшую эскалацию ситуации безопасности во всем регионе.

"Хотя белорусские войска на данный момент, вероятно, не принимают прямого участия в боевых действиях, недавние ракетные удары и атаки дронов против украинского гражданского населения с территории Беларуси абсолютно неприемлемы", — подчеркнул еврокомиссар.

Варгеи отметил, что большинство населения Беларуси выступает против активного участия страны в этой преступной и жестокой войне. Поэтому любое вовлечение в этот конфликт будет иметь катастрофические последствия для самой Беларуси и ее суверенитета.

"Мы призываем белорусские власти воздерживаться от любого дальнейшего вовлечения страны в эти преступные действия. На решение о дальнейшем втягивании страны в войну ЕС ответит новыми и мощными ограничительными мерами. Все, кто принимает участие в этой незаконной агрессивной войне, все виноваты в военных преступлениях, будут привлечены к ответственности", — подчеркнул представитель Еврокомиссии.

  • Напомним, в середине октября Путин и Лукашенко договорились о создании "общей группировки" войск на территории Беларуси.
  • 18 октября в ЕС согласовали новые санкции против РФ и Беларуси

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