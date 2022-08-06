ЕС пригласил лидеров Сербии и Косово встретиться в Брюсселе на переговорах
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель пригласил президента Сербии Александара Вучича и премьера Косово Альбина Курти в Брюссель на переговоры 18 августа
Об этом он написал в твиттер.
"Я приглашаю президента Сербии Вучича и премьер-министра Косово Курти 18 августа в Брюссель, чтобы обсудить пути продвижения вперед между Приштиной и Белградом", - говорится в сообщении.
- Напомним, Европейский Союз поддержал решение правительства Косово о переносе замены сербских паспортов и номерных знаков до сентября 2022 года. 1 августа на границе Сербии и Косово возобновлено движение на пунктах пропуска после того, как косовские сербы разобрали установленные там накануне баррикады.
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