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ЕС при ООН требует немедленно освободить незаконно заключенных крымских татар

15 декабря, 2021 среда
18:44
Мир

Делегация Европейского Союза при Организации Объединенных Наций требует немедленного освобождения незаконно заключенных украинских граждан на временно оккупированных Россией территориях

Об этом идет речь на официальном сайте делегации ЕС.

"Мы настойчиво призываем к немедленному освобождению всех граждан Украины, которые остаются незаконно удерживаемыми и заключенными в Российской Федерации и в незаконно аннексированных Автономной Республике Крым и городе Севастополь, включая крымскотатарских правозащитников, таких как Эмир-Усеин Куку, Галина Довгопола, Сервер Мустафаев, Владислав Есипенко, Нариман Джелялов и многие другие", - говорится в сообщении.

Представители ЕС отмечают, что на неподконтрольных правительству Украины территориях системно задерживают людей, жестко с ними обращаются и унижают достоинство.

В ЕС также подчеркнули, что осуждают оккупацию Крымского полуострова и российскую агрессию.

"Мы подтверждаем жесткую политику ЕС по непризнанию незаконной аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополя, продолжаем осуждать этот акт агрессии со стороны Российской Федерации и остаемся преданными полной реализации этой политики, в том числе путем ограничительных мер", - говорится в сообщении.

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