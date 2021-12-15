ЕС при ООН требует немедленно освободить незаконно заключенных крымских татар

Об этом идет речь на официальном сайте делегации ЕС.

"Мы настойчиво призываем к немедленному освобождению всех граждан Украины, которые остаются незаконно удерживаемыми и заключенными в Российской Федерации и в незаконно аннексированных Автономной Республике Крым и городе Севастополь, включая крымскотатарских правозащитников, таких как Эмир-Усеин Куку, Галина Довгопола, Сервер Мустафаев, Владислав Есипенко, Нариман Джелялов и многие другие", - говорится в сообщении.

Представители ЕС отмечают, что на неподконтрольных правительству Украины территориях системно задерживают людей, жестко с ними обращаются и унижают достоинство.

В ЕС также подчеркнули, что осуждают оккупацию Крымского полуострова и российскую агрессию.

"Мы подтверждаем жесткую политику ЕС по непризнанию незаконной аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополя, продолжаем осуждать этот акт агрессии со стороны Российской Федерации и остаемся преданными полной реализации этой политики, в том числе путем ограничительных мер", - говорится в сообщении.