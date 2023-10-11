ЕС предупредил Илона Маска о последствиях за дезинформацию о войне в Израиле

Об этом говорится в письме еврокомиссара Тьерри Бретона владельцу X (Twitter) Илону Маску, сообщает The Guardian.

"После террористических атак, совершенных ХАМАС против Израиля, мы имеем основания полагать, что ваша платформа используется для распространения незаконного контента и дезинформации в ЕС", - говорится в письме Илону Маску.

Еврокомиссар подчеркнул, что в соцсети Илона Маска распространяли поддельные и манипулятивные изображения и факты, в том числе старые изображения вооруженных конфликтов, не имеющих отношения к Израилю, или кадры, которые действительно были сделаны в видеоиграх.

Илона Маска призвали в ближайшие 24 часа обеспечить "скорую, точную и полную реакцию" на просьбу связаться с Европолом и "соответствующими правоохранительными органами" относительно дезинформации в X (Twitter).

Что происходит с Twitter после покупки компании Илоном Маском

27 октября 2022 года Маск намекнул, что приобрел компанию Twitter, которая владеет одноименной соцсетью. Он поделился видео, на котором заходит в штаб-квартиру компании. Кроме того, миллиардер изменил подпись на своей странице в соцсети "Chief Twit".

Илон Маск запустил в Twitter премиальную подписку за $8 долларов, которая необходима для получения синей галочки и верификации аккаунта. Кроме того, Маск заявил, что любой twitter-аккаунт, использующий чужое имя без четкого указания на пародию, будет заблокирован.

22 ноября 2022 года миллиардер презентовал новую концепцию развития компании, в которой отметил приоритетность шифрования частных сообщений. Разработчики будут работать и над созданием голосовых и видеозвонков между учетными записями.

Илон Маск также объявил, что начнет восстанавливать заблокированные аккаунты в сети. В частности, он разблокировал аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа и снял ограничения на аккаунты, связанные с Кремлем.

Затем в Twitter запустили счетчик, показывающий, сколько людей просмотрели опубликованный твит, объявили о расширении списка политической рекламы, которую можно публиковать в социальной сети, и ввели новую политику "нулевой толерантности" в сообщения с насильственными высказываниями.

18 февраля компания Twitter заявила, что только подписчики Twitter Blue смогут пользоваться функцией двухфакторной аутентификации через СМС.

4 апреля пользователи Twitter заметили, что кнопка в виде синей птицы в верхнем левом углу страницы изменилась на изображение собаки породы сиба-ина Doge, в честь которой названа криптовалюта Dogecoin. Такое решение владелец Twitter Илон Маск объяснил тем, что еще когда он только задумывался о приобретении какой-то соцсети, один из пользователей посоветовал ему купить Twitter и сменить лого с птичкой на собаку.

3 14 апреля пользователям разрешено взимать плату за доступ к своему контенту: от длинного текста до многочасового видео. Кроме того, в соцсети пользователям с платной подпиской разрешили публиковать длинные видео.

1 июня владелец социальной сети Twitter Илон Маск, подтвердил, что платформа может быть переименована в X в ответ на твит Daily News.

1 июля Twitter закрыл доступ к публикациям неавторизованным пользователям и теперь потребует от них иметь учетную запись в соцсети для просмотра твитов.

16 августа платформа ввела новую функцию для пользователей премиум-подписки, предусматривающую возможность выделять некоторые публикации в новой вкладке Highlights.

Илон Маск заявил, что в социальной сети X, известной ранее как Twitter, исчезнет функция блокировки пользователей.