ЕС представит пакет массивных санкций против РФ, - президент Еврокомиссии
Евросоюз скоро представит пакет масштабных санкций, направленных на стратегические сектора российской экономики
Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, сообщает Интерфакс .
"Мы привлечем президента Путина к ответственности за это. Позже сегодня мы представим пакет массивных и целенаправленных санкций для одобрения европейскими лидерами", – сказала фон дер Ляен.
По ее словам, этим пакетом ЕС нацелится на стратегические сектора российской экономики, заблокировав их доступ к технологиям и рынкам, которые являются ключевыми для России.
"Мы ослабим экономическую базу России и возможность модернизироваться. Также мы заморозим российские активы в ЕС и прекратим доступ российских банков к европейским финансовым рынкам", - подчеркнула президент Еврокомиссии.
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