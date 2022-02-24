ЕС представит пакет массивных санкций против РФ, - президент Еврокомиссии

Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, сообщает Интерфакс .



"Мы привлечем президента Путина к ответственности за это. Позже сегодня мы представим пакет массивных и целенаправленных санкций для одобрения европейскими лидерами", – сказала фон дер Ляен.



По ее словам, этим пакетом ЕС нацелится на стратегические сектора российской экономики, заблокировав их доступ к технологиям и рынкам, которые являются ключевыми для России.



"Мы ослабим экономическую базу России и возможность модернизироваться. Также мы заморозим российские активы в ЕС и прекратим доступ российских банков к европейским финансовым рынкам", - подчеркнула президент Еврокомиссии.