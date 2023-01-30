ЕС представит 10-й пакет санкций в отношении России примерно через две недели, - Йозвяк
Европейский Союз до конца недели должен согласовать санкции против Беларуси, а через две недели – десятый санкционный пакет против РФ
Об этом написал в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.
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"Последний пакет санкций ЕС в отношении Беларуси должен быть согласован на этой неделе. 10-й пакет санкций в отношении России должен быть представлен примерно через две недели, чтобы быть согласован к первой годовщине полномасштабного вторжения в Украину", - говорится в сообщении.
- 20 января СМИ сообщили, что страны ЕС работают над десятым пакетом санкций против России, который, как планируется, вступит в силу в феврале – к годовщине российского полномасштабного вторжения в Украину.
- 27 января стало известно, что ЕС на полгода продлил санкции против РФ , введенные из-за агрессии в Украине.
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