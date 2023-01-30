ЕС представит 10-й пакет санкций в отношении России примерно через две недели, - Йозвяк

Об этом написал в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

Читайте также: G7 предложила новый потолок цен на российский дизель, - Bloomberg

"Последний пакет санкций ЕС в отношении Беларуси должен быть согласован на этой неделе. 10-й пакет санкций в отношении России должен быть представлен примерно через две недели, чтобы быть согласован к первой годовщине полномасштабного вторжения в Украину", - говорится в сообщении.