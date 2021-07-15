ЕС предоставит Украине новый транш помощи после судебной реформы. - вице-президент Еврокомиссии
Второй транш макрофинансовой помощи ЕС будет предоставлен Украине после реформирования судебной системы
Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии в интервью Интерфакс-Украина Шефчович.
"Сейчас очень важно продолжить эту реформу. Это очень интенсивная дискуссия, которую мы ведем также в ЕС и наших государствах-членах", - сказал Шефчович.
Он отметил, что это важная задача, потому что речь идет о деятельности государства, об общих ценностях, об атмосфере в обществе.
"Очень важно также видеть решительность руководства Украины реформировать судебную систему, согласно рекомендации Венецианской комиссии. Мы также приветствуем приверженность президента Зеленского бороться с интересами и влиянием олигархов в политической и экономической жизни Украины. Это принесет другую поддержку через макрофинансовой помощи. В декабре прошлого года было предоставлено 600 млн евро, и я думаю, что, когда все эти шаги, о которых я упомянул, будут выполнены, сразу после этого будет предоставлено второй транш ", - добавил Шефчович.
Кроме того, он отметил, что достижения Украины были очень впечатляющими, особенно из-за очень сложное геополитическое среду.
"Если вы посмотрите на макрофинансовой помощи в размере 16 млрд евро - я думаю, что это самая помощь, которую получила Украина. И мы готовы продолжать эти усилия", - пояснил вице-президент.
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