ЕС предоставит Украине новую военную помощь на сумму €500 млн, - Боррель

Об этом пишет Reuters.

По словам представителя Европейского Союза по вопросам иностранных дел, военная поддержка будет направлена на тяжелые вооружения, такие как танки и артиллерия, и увеличит оказанную ранее помощь до 2 миллиардов евро.

"Новый импульс для военной поддержки. Это будет ужесточение давления на Россию посредством экономических санкций и продления международной изоляции России и противодействия дезинформации", - сказал он.

Также Боррель сказал, что он оптимистично настроен по поводу того, что эмбарго ЕС на российскую нефть. Его могут согласовать в ближайшие дни.

"Я уверен, что у нас будет договоренность. Она нам нужна, и она у нас будет. Мы должны избавиться от нефтяной зависимости от России", - добавил он.

Представительница Еврокомиссии заверила, что 11 мая Европейская комиссия приняла решение о втором транше программы чрезвычайной макрофинансовой помощи Украине. €600 млн. Украина получит до 20 мая этого года.

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