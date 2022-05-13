ЕС предоставит Украине новую военную помощь на сумму €500 млн, - Боррель
Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам Жозеп Боррель в пятницу, 13 марта, сообщил, что ЕС предоставит Украине еще 500 миллионов евро военной поддержки. Также он уверен, что в ближайшие дни можно будет достичь договоренностей по эмбарго на импорт нефти из России
Об этом пишет Reuters.
По словам представителя Европейского Союза по вопросам иностранных дел, военная поддержка будет направлена на тяжелые вооружения, такие как танки и артиллерия, и увеличит оказанную ранее помощь до 2 миллиардов евро.
"Новый импульс для военной поддержки. Это будет ужесточение давления на Россию посредством экономических санкций и продления международной изоляции России и противодействия дезинформации", - сказал он.
Также Боррель сказал, что он оптимистично настроен по поводу того, что эмбарго ЕС на российскую нефть. Его могут согласовать в ближайшие дни.
"Я уверен, что у нас будет договоренность. Она нам нужна, и она у нас будет. Мы должны избавиться от нефтяной зависимости от России", - добавил он.
- Представительница Еврокомиссии заверила, что 11 мая Европейская комиссия приняла решение о втором транше программы чрезвычайной макрофинансовой помощи Украине. €600 млн. Украина получит до 20 мая этого года.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.44
Покупка 31.44Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 32.62Продажа 33.32
- Актуальное
- Важное