ЕС предоставит Украине боеприпасы на 2 млрд евро и продолжит "экономический безвиз", – Шмыгаль
Украинский бизнес еще год сможет продавать свои товары в Евросоюз без каких-либо квот, пошлин и тарифов
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Украина и ЕС достигли договоренностей о продлении "экономического безвиза" на год. Украинский бизнес сможет и дальше продавать свои товары в Евросоюз без каких-либо квот, пошлин и тарифов. Это важно для восстановления нашей экономики", – написал он.
Кроме того, Евросоюз предоставит Украине боеприпасы на 2 млрд евро. Страны-члены ЕС уже сейчас пошлют боеприпасы со своих складов на 1 млрд евро, а еще миллиард евро Евросоюз выделяет на совместные дальнейшие закупки их для Украины. Также Европа увеличивает возможности производства боеприпасов, для чего тоже будет мобилизовано 1 млрд евро.
- 2 мая стало известно , что Еврокомиссия подготовила план увеличения мощностей по производству артиллерийских снарядов до миллиона в год на фоне необходимости обеспечения военных нужд Украины и пополнения собственных запасов.
- 27 апреля комитет Европарламента поддержал продление на год беспошлинной торговли с Украиной. Затем его одобрили послы ЕС. Далее это решение должны проголосовать евродепутаты во время пленарной сессии 8-11 мая. Оно вступит в силу на следующий день после опубликования в Официальном журнале ЕС.
- 28 апреля в разговоре с президентом Евросовета Зеленский предложил продлить беспошлинную торговлю с ЕС на неограниченный срок.
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