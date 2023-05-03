Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Украина и ЕС достигли договоренностей о продлении "экономического безвиза" на год. Украинский бизнес сможет и дальше продавать свои товары в Евросоюз без каких-либо квот, пошлин и тарифов. Это важно для восстановления нашей экономики", – написал он.

Кроме того, Евросоюз предоставит Украине боеприпасы на 2 млрд евро. Страны-члены ЕС уже сейчас пошлют боеприпасы со своих складов на 1 млрд евро, а еще миллиард евро Евросоюз выделяет на совместные дальнейшие закупки их для Украины. Также Европа увеличивает возможности производства боеприпасов, для чего тоже будет мобилизовано 1 млрд евро.