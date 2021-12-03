ЕС предоставит Украине €1,4 млн на обустройство границы с Беларусью
В пятницу, 3 декабря, министр внутренних дел Украины Денис Монастырский и глава представительства ЕС в Украине посол Матти Маасикас провели встречу
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Для обустройства украинско-белорусского участка границы и повышения возможностей Государственной пограничной службы Денис Монастырский предложил перераспределить часть бюджета второй фазы совместного проекта EU4IBM ("Поддержка ЕС в укреплении интегрированного управления границами в Украине").
На это Маасикас ответил, что Украина уже может рассчитывать на 1,4 млн евро. Кроме того, в течение нескольких месяцев европейские партнеры могут пересмотреть эту сумму и существенно ее увеличить.
Глава МВД отметил, что для Украины важно расширять сотрудничество с ЕС, ведь ситуация на европейских границах с Беларусью ухудшается, а также увеличивается военная активность России на границе с Украиной.
Монастырский также отметил, что украинская сторона хотела бы принять участие в заседании министров внутренних дел ЕС, которое состоится 9-10 декабря в Брюсселе.
- Напомним, в связи с миграционным кризисом на границе Беларуси и ЕС Кабмин выделил 175 млн грн на усиление украинской границы с Беларусью.
- Также 23 ноября в Украине приступили к спецоперации "Полесье" в пяти областях Украины. Ее цель - усилить охрану рубежа с Беларусью в связи с миграционным кризисом на белорусско-европейских границах.
- 2 декабря операцию "Полесье" провели в Черниговской области. 3 декабря учения в рамках спецоперации "Полесье" прошли в Ривненской области.
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