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ЕС предоставит дополнительные 200 млн евро в поддержку переселенцев внутри Украины и инициирует масштабный проект восстановления и инвестиций

5 мая, 2022 четверг
15:45
Новости

Европейский Союз готов выделить 200 млн евро в поддержку украинцев, которые из-за войны переехали в другие города и регионы внутри страны

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен на международной конференции доноров для Украины.

Сегодня мы собрались с четкой целью: поддержать храбрый народ Украины, который борется с агрессором и отстаивает свою свободу. Сейчас мы находимся на 10-й неделе жестокого вторжения России. 10 недель, в течение которых Европейский Союз твердо стоял на стороне Украины. Сегодня Европейский Союз снова ответил на призыв поддержать Украину. От имени Европейской комиссии я пообещала 200 миллионов евро для Украины.А в прошлом месяце во время мероприятия собрали 9,1 миллиарда евро для украинцев внутри и за пределами Украины. Мы знаем, что потребуется больше. И мы продолжим отстаивать Украину", - сообщила Урсула фон дер Ляен.

В заявлении говорится, что ЕС объединяет экономическую поддержку с серией санкций, призванных исчерпать ресурсы, использованные Путиным для финансирования войны.

Отмечается, что Евросоюз уже выделил около 4 миллиардов евро макрофинансовой помощи, гуманитарной помощи и поддержки государствам-членам, принимающим беженцев из Украины.

Кроме того, в прошлом месяце Европейская комиссия созвала с Канадой глобальное мероприятие, на котором было собрано 9,1 миллиарда евро в поддержку людей, спасающихся от бомб в Украине и за ее пределами.

Ведь около 8 миллионов человек, две трети из которых – дети, стали внутри перемещенными лицами с начала широкомасштабного вторжения Путина в Украину. Более 5,3 миллиона человек уехали из Украины, чтобы искать убежище в ЕС и соседних странах.

В последствии Европейская комиссия готова помочь восстановить страну после войны. Вчера президент фон дер Ляен предложила начать работу над амбициозным пакетом восстановления. Это должно принести огромные инвестиции, необходимые для восстановления, внедрения реформ и сделать Украину привлекательным местом для инвестиций

Напомним, инициаторами конференции выступили Польша и Швеция, чтобы обсудить, как поддержать устойчивость украинского общества и удовлетворить его потребности в долгосрочной перспективе, включая финансирование будущего восстановления страны. Эта конференция начнет серию будущих мероприятий по оказанию помощи разрушенной войной Украине в ближайшие месяцы.

  • Также сегодня стало известно, что Финляндия выделит для Украины 70 млн евро и отправит дополнительную военную технику.

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