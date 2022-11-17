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ЕС предоставит дополнительную гуманитарную помощь Украине для прохождения зимы

17 ноября, 2022 четверг
15:09
Мир

ЕС предоставит Украине дальнейшую гуманитарную помощь объемом более 1800 тонн для того, чтобы помочь ей пройти зиму

Об этом идет речь на портале Еврокомиссии.

"В этом месяце комиссия координирует новое доставление экстренной помощи объемом более 1800 тонн, в том числе в области энергетики, для поддержки Украины через механизм гражданской защиты ЕС", - сообщают в обращении.

Крайнюю помощь Украина получила из Бельгии, Финляндии, Германии, Словакии, Люксембурга и Швеции. Она включает в себя поставки энергии, предметы для приютов, наборы для оказания первой помощи, защитную одежду, противопожарное оборудование, водовозы и автобусы.

"Разрушение энергетической инфраструктуры Украины достигает критической точки. Накануне зимы людям отключают электричество и отопление. Ключевым приоритетом наших гуманитарных операций сегодня является увеличение помощи в подготовке к зиме", - отметил еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич.

  • 17 ноября Канада во время седьмой встречи Контактной группы по обороне Украины "Рамштайн" раскрыла детали нового транша помощи для Украины около 34 млн долларов. Отмечается, что из этих средств примерно 5 млн долларов США пойдет на продолжение предоставления спутниковых изображений ВСУ, более 18 миллионов долларов - на дополнительные камеры дронов с высоким разрешением. Остальная помощь пойдет на обеспечение дополнительного зимнего снаряжения для поддержки ВСУ.

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