ЕС предоставит €25,5 млн на обеспечение срочных энергетических потребностей Украины
Евросоюзу удалось привлечь 25,5 миллиона евро для удовлетворения немедленных потребностей Украины в энергетической сфере
Об этом еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила сегодня, 1 ноября, во время визита в Киев, сообщает "Европейская правда".
Вместе с Энергетическим сообществом ЕС (ENTSO-E) Еврокомиссия создала Фонд энергетической поддержки Украины, в который и были привлечены данные средства.
Ожидается, что в ближайшие дни министерство энергетики Украины и ENTSO-E начнут совместную кампанию по мобилизации дальнейшей поддержки со стороны частного сектора.
Кроме того, по словам Симсона, ЕС вместе с государствами-членами и частными компаниями доставил в Украину аварийное энергетическое оборудование на миллионы евро, но уровень поддержки должен быть увеличен в свете эскалации атак со стороны России.
Также еврокомиссар объявила в Киеве, что ЕС выделит 13 миллионов евро на восстановление лабораторий, поврежденных российскими оккупантами на ядерной площадке Чернобыльской АЭС, а также о намерении направить через Международное агентство по атомной энергии еще 3,5 миллиона евро в поддержку Украины в этом секторе.
- Еврокомиссар прибыла в Киев во вторник после ракетных ударов РФ по энергетической инфраструктуре Украины и заявила о необходимости увеличения поддержки украинского энергосектора.
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