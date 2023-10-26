ЕС предоставил Украине только 30% обещанных боеприпасов, - Bloomberg
В начале этого года ЕС разработал план по передаче Украине боеприпасов в течение 12 месяцев - сначала из имеющихся запасов, а затем через контракты о совместных закупках и увеличении промышленных мощностей. Однако прошло более половины определенного срока, а Украина получила только 30% от обещанного
Об этом пишет Bloomberg.
Издание отмечает, что исходя из объема контрактов, подписанных сегодня, ЕС рискует не достичь поставленных целей. Собственные источники сообщили Bloomberg, что несколько государств-членов обратились в отдел внешней политики ЕС с просьбой продлить срок передачи.
В свою очередь Соединенные Штаты Америки, призванные увеличить собственное производство примерно до 1 миллиона снарядов в год в 2024 году, призвали ЕС активизировать усилия.
Издание отмечает, что поставки боеприпасов, обещанных ЕС, имеют решающее значение для украинского контрнаступления и для того, чтобы помочь Украине не отставать от производства в России. По некоторым оценкам, в следующем году российские заводы поставят 2 миллиона патронов, в то время как Москва уже получила поставки из Северной Кореи и продолжает использовать снаряды советских времен.
Кроме того, остро стоит вопрос о помощи США Израилю.
"Хотя сейчас общие требования Израиля и Украины относительно боеприпасов не очень совпадают, даже отвод небольшого количества 155-мм артиллерийских снарядов от Киева, если они понадобятся Израилю, имеет значение, когда их количество настолько ограничено", - говорит анонимный источник.
Государства-члены не дают подробности того, сколько боеприпасов уже предоставили, однако ряд стран поделились цифрами в частном порядке, в том числе на официальных встречах на этой неделе.
Около 12 стран, включая страны Балтии, Германия, Нидерланды и Польша, поставили или собираются совместно доставить около 300-400 тысяч боеприпасов. Швеция, Финляндия, Дания и Норвегия, не являющаяся членом ЕС, разместили заказ на сумму 52 миллиона евро, производство начнется в следующем году. Германия планирует поставить в общей сложности 120-130 тысяч патронов в ближайшее время.
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