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ЕС предоставил Украине дополнительные €550 млн на ремонт энергетической инфраструктуры

12 октября, 2022 среда
15:39
Экономика

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) 12 октября предоставил Украине дополнительные €550 млн на ремонт энергетической инфраструктуры

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль в своем телеграмме .

Шмигаль рассказал, что эти средства помогут возместить затраты на ремонт поврежденных объектов энергетической инфраструктуры и поддержать стабильность украинской электросети. Также помощь будет направлена на восстановление муниципальных и базовых услуг населению в общинах.

Премьер-министр отметил, что через два месяца в рамках пакета экстренной поддержки от Европейского инвестиционного банка и Еврокомиссии Украина получила €1,05 млрд. Еще €540 млн будут выплачены путем возобновления финансирования совместных проектов.

"Ожидаем, что ЕИБ и ЕС будут одними из лидеров в масштабном послевоенном восстановлении, экономическом восстановлении и финансировании развития инфраструктуры нашей страны", - пишет Шмигаль.

  • Около 30% энергетической инфраструктуры Украины с понедельника 10 октября были поражены российскими ракетами.

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ЕС
война с Россией
Денис Шмыгаль
поддержка Украины
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