ЕС предоставил Украине дополнительные €550 млн на ремонт энергетической инфраструктуры
Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) 12 октября предоставил Украине дополнительные €550 млн на ремонт энергетической инфраструктуры
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль в своем телеграмме .
Шмигаль рассказал, что эти средства помогут возместить затраты на ремонт поврежденных объектов энергетической инфраструктуры и поддержать стабильность украинской электросети. Также помощь будет направлена на восстановление муниципальных и базовых услуг населению в общинах.
Премьер-министр отметил, что через два месяца в рамках пакета экстренной поддержки от Европейского инвестиционного банка и Еврокомиссии Украина получила €1,05 млрд. Еще €540 млн будут выплачены путем возобновления финансирования совместных проектов.
"Ожидаем, что ЕИБ и ЕС будут одними из лидеров в масштабном послевоенном восстановлении, экономическом восстановлении и финансировании развития инфраструктуры нашей страны", - пишет Шмигаль.
- Около 30% энергетической инфраструктуры Украины с понедельника 10 октября были поражены российскими ракетами.
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