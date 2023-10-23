ЕС предоставил Украине девятый транш макрофинансовой помощи на €1,5 млрд

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

По его словам, теперь общая бюджетная поддержка ЕС в 2023 году уже составляет €15 млрд.

"Это один из важнейших факторов, который помогает Украине быть экономически сильным и устойчивым", - подчеркнул Шмигаль.

Премьер также добавил, что правительство совместно с Еврокомиссией сейчас работает над новой долгосрочной программой Ukraine Facility общим объемом в €50 млрд. В следующем году Украина ожидает получить из них €18 млрд.

"Благодарен европейским партнерам за непоколебимую солидарность с Украиной", - подытожил Шмигаль.