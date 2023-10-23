ЕС предоставил Украине девятый транш макрофинансовой помощи на €1,5 млрд
В понедельник, 23 октября, Украина получила от Европейского Союза девятый транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 миллиарда евро
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.
По его словам, теперь общая бюджетная поддержка ЕС в 2023 году уже составляет €15 млрд.
"Это один из важнейших факторов, который помогает Украине быть экономически сильным и устойчивым", - подчеркнул Шмигаль.
Премьер также добавил, что правительство совместно с Еврокомиссией сейчас работает над новой долгосрочной программой Ukraine Facility общим объемом в €50 млрд. В следующем году Украина ожидает получить из них €18 млрд.
"Благодарен европейским партнерам за непоколебимую солидарность с Украиной", - подытожил Шмигаль.
- Месяц назад, 22 сентября, Украина получила от Европейского Союза восьмой транш макрофинансовой помощи на ту же сумму €1,5 млрд.
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