ЕС предоставил Украине 600 млн евро макрофинансовой помощи

Об этом пишет Интерфакс-Украина .



"Это второй и последний транш в рамках существующей программы макрофинансовой помощи Украине после первой выплаты 600 млн евро в декабре 2020 года. Благодаря этой выплате непогашенная сумма кредитов Украине в рамках ее многочисленных программ макрофинансовой помощи достигает 4400000000 евро", - говорится в сообщении .



По словам исполнительного вице-президента Еврокомиссии по экономическим вопросам Валдиса Домбровскиса, ЕС поддерживает Украину с помощью макрофинансовой помощи ЕС в размере 1200000000 евро. Второй транш является явным признаком поддержки ЕС программы реформ в Украине.



Домбровскис добавил, что Украина приложила значительные усилия для выполнения условий программы, а также достигла удовлетворительного прогресса с Международным валютным фондом.



При этом он также выразил уверенность, что ЕС, предоставляя финансовую и техническую поддержку, помогает улучшить уровень жизни украинского народа и усиливает интеграцию Украины с Европейским Союзом.

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