Об этом сообщает Европейская Правда со ссылкой на заявление Европейской комиссии.

Средства выделены в рамках программы срочного реагирования Европейского инвестиционного банка EIB Ukraine Solidarity.

Кроме того, это второй пакет помощи в рамках программы: первый был полностью выплачен в течение месяца после начала полномасштабной войны. Объем помощи составлял 668 млн евро.

Из финансов, предусмотренных вторым пакетом финансовой помощи, 1,05 млрд будут предоставлены Украине немедленно – они будут направлены, прежде всего, на ремонт поврежденной инфраструктуры и неотложные меры в энергетике.

Остальные 540 млн евро будут направлены на восстановление проектов Европейского инвестиционного банка в Украине, в частности в отраслях энергетики, энергоэффективности, дорог, транспорта, образования и инфраструктуры, а также программ реконструкции и восстановления. Точное время выделения этих средств будет зависеть от состояния продвижения главных проектов.

"Второй пакет помощи в рамках мер солидарности ЕИБ в Украине поможет возобновить работу основных услуг и запустить важнейшую инфраструктуру, усилить устойчивость страны и сохранить экономическую стабильность", – говорится в заявлении Еврокомиссии.