ЕС предоставил Украине €1,6 млрд на восстановление поврежденной инфраструктуры
Европейский инвестиционный банк выделил Украине 1,59 млрд евро финансовой помощи для восстановления поврежденной инфраструктуры и важных проектов, направленных на обеспечение неотложных потребностей украинцев
Об этом сообщает Европейская Правда со ссылкой на заявление Европейской комиссии.
Средства выделены в рамках программы срочного реагирования Европейского инвестиционного банка EIB Ukraine Solidarity.
Кроме того, это второй пакет помощи в рамках программы: первый был полностью выплачен в течение месяца после начала полномасштабной войны. Объем помощи составлял 668 млн евро.
Из финансов, предусмотренных вторым пакетом финансовой помощи, 1,05 млрд будут предоставлены Украине немедленно – они будут направлены, прежде всего, на ремонт поврежденной инфраструктуры и неотложные меры в энергетике.
Остальные 540 млн евро будут направлены на восстановление проектов Европейского инвестиционного банка в Украине, в частности в отраслях энергетики, энергоэффективности, дорог, транспорта, образования и инфраструктуры, а также программ реконструкции и восстановления. Точное время выделения этих средств будет зависеть от состояния продвижения главных проектов.
"Второй пакет помощи в рамках мер солидарности ЕИБ в Украине поможет возобновить работу основных услуг и запустить важнейшую инфраструктуру, усилить устойчивость страны и сохранить экономическую стабильность", – говорится в заявлении Еврокомиссии.
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