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ЕС предложит Украине двустороннюю финансовую помощь в поддержку ключевых реформ в 2021 году

12 октября, 2021 вторник
14:40
Экономика

Европейский Союз в 2021 году предложит Украине двустороннюю финансовую помощь для поддержки ключевых реформ и имплементации Соглашения об ассоциации

Об этом говорится в совместном заявлении по итогам саммита "Украина-ЕС", опубликованном на сайте Офиса президента.

"ЕС намерен предложить в 2021 году двустороннюю финансовую помощь в рамках Инструмента соседства, развития и международного сотрудничества (NDICI) для поддержки ключевых реформ и имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, включая углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли", - говорится в заявлении .

Также отмечается, что ЕС подтвердил свою постоянную существенную поддержку Украины с четкой привязкой к эффективному внедрению реформ и политик. Так, с 2014 года ЕС и европейские финансовые институты мобилизовали беспрецедентный пакет кредитов и грантов объемом более 17 млрд евро.

В заявлении также говорится, что украинская власть приветствует презентации ЕС экономического и инвестиционного плана для Восточного партнерства и его флагманские инициативы для Украины, мобилизировать до 6,47 млрд евро государственных и частных инвестиций для стимулирования экономического развития и поддержки восстановления после пандемии и договорились о его быстром внедрение.

Кроме того, ЕС подтвердил текущую гуманитарную поддержку пострадавшему от конфликта населению на востоке Украины в размере 25,4 млн евро в 2021 году.

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2021, вторник
12 октября
14:42
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