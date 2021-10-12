ЕС предложит Украине двустороннюю финансовую помощь в поддержку ключевых реформ в 2021 году
Европейский Союз в 2021 году предложит Украине двустороннюю финансовую помощь для поддержки ключевых реформ и имплементации Соглашения об ассоциации
Об этом говорится в совместном заявлении по итогам саммита "Украина-ЕС", опубликованном на сайте Офиса президента.
"ЕС намерен предложить в 2021 году двустороннюю финансовую помощь в рамках Инструмента соседства, развития и международного сотрудничества (NDICI) для поддержки ключевых реформ и имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, включая углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли", - говорится в заявлении .
Также отмечается, что ЕС подтвердил свою постоянную существенную поддержку Украины с четкой привязкой к эффективному внедрению реформ и политик. Так, с 2014 года ЕС и европейские финансовые институты мобилизовали беспрецедентный пакет кредитов и грантов объемом более 17 млрд евро.
В заявлении также говорится, что украинская власть приветствует презентации ЕС экономического и инвестиционного плана для Восточного партнерства и его флагманские инициативы для Украины, мобилизировать до 6,47 млрд евро государственных и частных инвестиций для стимулирования экономического развития и поддержки восстановления после пандемии и договорились о его быстром внедрение.
Кроме того, ЕС подтвердил текущую гуманитарную поддержку пострадавшему от конфликта населению на востоке Украины в размере 25,4 млн евро в 2021 году.
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