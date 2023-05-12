Об этом сообщает Bloomberg .

Исключения предлагают сделать для Венгрии, Словакии и Чехии.

"Предложение прекратить поставки будет частью 11-го пакета санкций ЕС после вторжения России в Украину. Это потребует поддержки всех государств-членов и может измениться до того, как это произойдет, поскольку переговоры продолжаются", - говорится в публикации.