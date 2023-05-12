ЕС предложил прекратить поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба" в Германию и Польшу, – Bloomberg
ЕС предложил официально прекратить транспортировку российской нефти в ФРГ и Польшу по трубопроводу "Дружба". Предложение будет частью 11-го пакета санкций против РФ
Об этом сообщает Bloomberg .
Исключения предлагают сделать для Венгрии, Словакии и Чехии.По данным издания, Германия и Польша в среднем импортировали "Дружбой" около 480 тысяч баррелей в день в 2022 году.
"Предложение прекратить поставки будет частью 11-го пакета санкций ЕС после вторжения России в Украину. Это потребует поддержки всех государств-членов и может измениться до того, как это произойдет, поскольку переговоры продолжаются", - говорится в публикации.
- 8 мая руководитель ОПУ Андрей Ермак сообщил, что Еврокомиссия передала странам ЕС предложения по 11-му пакету санкций против РФ.
- В феврале 2023 года крупнейшая польская нефтяная компания PKN Orlen заявила, что прокачка нефти из России по трубопроводу "Дружба" приостановлена.
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