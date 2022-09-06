Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на соответствующий документ.

Первый план предполагает установление максимального предела цен на весь поставляемый из России газ или создание единого покупателя топлива, который будет вести переговоры о его цене. Однако подобные действия способны привести к возникновению форс-мажорных обстоятельств в контрактах европейских организаций с Газпромом и возможной эскалации геополитической напряженности, уточняет Financial Times.

Второй вариант предусматривает разделение государств Евросоюза на "красную" и "зеленую" зоны в зависимости от вероятности перебоев с поставкой топлива. В "красной" зоне стоимость газа может быть ограничена, а в "зеленой" ее намерены оставить высокой, чтобы облегчить потоки у государств первой группы. Эту меру сложно реализовать, поскольку во многом она зависит от координации между странами ЕС, пишет газета.

Напомним, министры финансов, представляющие страны G7, в пятницу, 3 сентября, согласовали план введения механизма ограничения цен на экспорт российской нефти. Конкретные предельные цены за баррель будут объявлены позже. Само решение начнет действовать с 5 декабря.

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