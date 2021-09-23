ЕС предлагает Украине обозначить ориентиры по климатической нейтральности до 2050 года

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.



"ЕС приветствует представление Украиной Обновленного национально определенного вклада в Парижское соглашение (НВВ2) с усиленными целями, а также побуждает ее к продолжению работы над конкретными ориентирами для достижения климатической нейтральности к 2050 году и призывает согласовать отраслевые стратегии с целью", - говорится в пресс-релизе представительства ЕС в Украине.

Евросоюз отметил необходимость проведения реформ в Украине для выполнения обязательств усиленного НВВ2 и для сокращения выбросов.

"ЕС подчеркнул необходимость скорейшего принятия внедрения и обеспечения соблюдения экологического законодательства Украины и Государственной стратегии управления лесами", - говорится в сообщении.

Украина в соответствии с НВВ2 должна до 2030 года сократить выбросы парниковых газов на 65% от уровня 1990 года, а к 2060 году - достичь климатической нейтральности.