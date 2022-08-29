ЕС предлагает тренировать украинских снайперов, саперов и офицеров - Bloomberg

Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на документ, распространенный Европейской службой внешних действий среди членов ЕС.

Согласно документу, Украина определила конкретные потребности по подготовке военных, в частности для медицинских, саперных и снайперских задач, а также различных видов подготовки офицеров.

"После дальнейшей проверки ВСУ и консультаций с партнерами, в том числе США и Великобританией, одна или несколько вышеупомянутых задач могут быть поддержаны этой учебной миссией ЕС", - говорится в документе.

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По данным Bloomberg, на встрече дипломатов ЕС на прошлой неделе по крайней мере одно государство выразило обеспокоенность тем, что такая миссия может усилить напряженность в отношениях с Россией.

Несколько государств подняли вопрос о том, почему возникла потребность в миссии на текущем этапе, и как наилучшим образом гарантировать, что она не будет налагаться на другие усилия по подготовке украинских военных.

В документе также отмечается, что миссия по подготовке украинских военных будет действовать на временной основе, но ее "в конце концов, можно будет развернуть в Украине, когда позволят условия и будет принято соответствующее решение".

4 августа стало известно, что Канада поможет в подготовке украинских военных в Великобритании, в частности: отправит в Соединенное Королевство 225 военнослужащих для обучения украинцев.

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