Об этом сообщает Bloomberg .

По данным американского агентства, ЕС намерен сделать для Венгрии исключение в своем последнем пакете санкций против России, чтобы разрешить импорт товаров и услуг, необходимых для обслуживания будапештского метро.

Согласно документам, с которыми ознакомилась Bloomberg, санкции, поддержанные государствами-членами 21 июня, предусматривают исключения. В частности, Венгрия получит возможность импортировать из РФ стекло, определенные типы машин и некоторых клапанов, а также получать соответствующую техническую помощь. Всего в перечень могут войти в 14 подсанкционных товаров.

Запчасти нужны для работы поездов, курсирующих на трех линиях метро Будапешта. Вагоны метрополитена обслуживает российская фирма "Метровагонмаш", попавшая под санкции США в начале 2023 года.

Венгрия долго блокировала принятие 11 пакета санкций ЕС против России.