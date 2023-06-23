ЕС пошел на уступки Венгрии ради принятия 11-го пакета санкций против РФ, - Bloomberg
Евросоюз разрешил Венгрии импортировать товары и услуги из России, необходимые для обслуживания метрополитена в Будапеште
Об этом сообщает Bloomberg .
По данным американского агентства, ЕС намерен сделать для Венгрии исключение в своем последнем пакете санкций против России, чтобы разрешить импорт товаров и услуг, необходимых для обслуживания будапештского метро.
Согласно документам, с которыми ознакомилась Bloomberg, санкции, поддержанные государствами-членами 21 июня, предусматривают исключения. В частности, Венгрия получит возможность импортировать из РФ стекло, определенные типы машин и некоторых клапанов, а также получать соответствующую техническую помощь. Всего в перечень могут войти в 14 подсанкционных товаров.
Запчасти нужны для работы поездов, курсирующих на трех линиях метро Будапешта. Вагоны метрополитена обслуживает российская фирма "Метровагонмаш", попавшая под санкции США в начале 2023 года.
Венгрия долго блокировала принятие 11 пакета санкций ЕС против России.
- 21 июня послы стран ЕС согласовали новый пакет санкций против России , предусматривающий устранение лазейок, помогающих обходить ранее наложенные ограничения.
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