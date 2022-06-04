ЕС порадует Россию, если не даст Грузии статуса кандидата на членство, - премьер Гарибашвили
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили считает, что Евросоюз сыграет на руку России, если Грузия не получит статус кандидата на членство в ЕС
Об этом сообщает портал "Новости-Грузия"
"Представим, что ЕС не предоставил нам статуса кандидата, кто будет обрадован этим решением? Только Россия!", - сказал Гарибашвили.
Премьер отметил, что сейчас исторический момент и крайне важно, чтобы европейские лидеры согласились предоставить статус кандидата Грузии, Украине и Молдове.
"Очередь за ЕС - он должен решить, поддерживает ли Европа своих союзников, партнеров и единомышленников в эти полные вызовов времена", - заявил он.
Премьер заметил, что Грузия выполнила 45% Соглашения об ассоциации, а статус кандидата стал бы для страны мотивацией продолжать реформы.
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