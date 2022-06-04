Об этом сообщает портал "Новости-Грузия"

"Представим, что ЕС не предоставил нам статуса кандидата, кто будет обрадован этим решением? Только Россия!", - сказал Гарибашвили.

Премьер отметил, что сейчас исторический момент и крайне важно, чтобы европейские лидеры согласились предоставить статус кандидата Грузии, Украине и Молдове.

"Очередь за ЕС - он должен решить, поддерживает ли Европа своих союзников, партнеров и единомышленников в эти полные вызовов времена", - заявил он.

Премьер заметил, что Грузия выполнила 45% Соглашения об ассоциации, а статус кандидата стал бы для страны мотивацией продолжать реформы.

Украина подала заявку на вступление в ЕС по ускоренной процедуре 28 февраля.

2 марта стало известно, что Грузия срочно подает заявку на предоставление статуса кандидата в члены Евросоюза.

3 марта президент Молдовы Мая Санду подписала заявку о вступлении страны в Евросоюз.

Президент Румынии Клаус Иоганнис на заседании Евросовета призвал страны Евросоюза поддержать вступление Молдовы, Украины и Грузии в ЕС.