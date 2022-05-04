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ЕС пора избавиться от принципа единогласия по внешнеполитическим решениям, - премьер Италии о блокировании Венгрией санкций против РФ

4 мая, 2022 среда
13:06
Мир Марио Драги

ЕС пора избавиться от принципа единогласия для принятия внешнеполитических решений, чтобы Венгрия не могла блокировать санкции, если их одобряет большинство членов ЕС

Об этом говорит премьер-министр Италии Марио Драги.

По словам бывшего главы Европейского центрального банка, Европа должна двигаться к "прагматичному федерализму", чтобы лучше вооружиться в экономике, энергетике, обороне и внешней политике.

"Если для этого потребуется начать процесс изменения договоров ЕС, мы должны это принять", - сказал Драги.



Он призвал преодолеть принцип единодушия, ведущий к логике перекрещенных вето, и двигаться к решениям, принятым квалифицированным большинством.

Использование квалифицированного большинства работает таким образом, что для поддержки решения необходимы 15 из 27 стран ЕС, представляющих не менее 65 процентов всего населения ЕС. Это сделает невозможным блокирование решений одной страной.

Также Драги добавил, что Италия поддержит какие-либо энергетические санкции против России, несмотря на то, что она сильно зависит от импорта российского газа.

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