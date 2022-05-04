ЕС пора избавиться от принципа единогласия по внешнеполитическим решениям, - премьер Италии о блокировании Венгрией санкций против РФ

Об этом говорит премьер-министр Италии Марио Драги.



По словам бывшего главы Европейского центрального банка, Европа должна двигаться к "прагматичному федерализму", чтобы лучше вооружиться в экономике, энергетике, обороне и внешней политике.



"Если для этого потребуется начать процесс изменения договоров ЕС, мы должны это принять", - сказал Драги.







Он призвал преодолеть принцип единодушия, ведущий к логике перекрещенных вето, и двигаться к решениям, принятым квалифицированным большинством.



Использование квалифицированного большинства работает таким образом, что для поддержки решения необходимы 15 из 27 стран ЕС, представляющих не менее 65 процентов всего населения ЕС. Это сделает невозможным блокирование решений одной страной.



Также Драги добавил, что Италия поддержит какие-либо энергетические санкции против России, несмотря на то, что она сильно зависит от импорта российского газа.

Напомним, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не может отказаться от российских нефти и газа и будет голосовать против введения эмбарго .

2 мая сообщалось, что Австрия, Венгрия и Словакия отозвали свое право вето на нефтяное эмбарго против РФ.

Еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис заявил, что ЕС в отношении российской нефти рассматривает "умные санкции", которые могли бы сначала включать тарифы, а не полное эмбарго.

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