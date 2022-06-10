ЕС поможет Украине в восстановлении Мариуполя после войны
В Европейском Союзе уже работают над планом восстановления Мариуполя после войны
Об этом сообщает Мариупольский городской совет.
"Мы восстановим Украину. Мы должны это сделать, и мы это сделаем, потому что это наша моральная обязанность", - цитируют главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен.
По словам фон дер Ляйен, реконструкция городов должна быть проведена "вроде Нового европейского Баухауза" – творческая инициатива, связывающая "Европейский зеленый курс" с организацией жилых помещений.
"Мы не теряем время и параллельно работаем над масштабным планом возрождения Мариуполя. Оккупанты показали силу разрушений, а мы при поддержке всех стран цивилизованного мира покажем силу развития, единства и солидарности. Мариуполь – Город Герой, пример устойчивости и борьбы заслуживает стать символом возрождения мира" , – отметил городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.
- 4 июня писали, что в Мариуполе россияне сносят обстрелянные дома , а тела погибших жителей вывозят на мусорный полигон, чтобы уничтожить доказательства убийства ими гражданских.
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