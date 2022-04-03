ЕС поможет Украине в сборе доказательств преступлений РФ в Буче, – президент Евросовета

Об этом заявил президент Евросовета Шарль Мишель.

Он прокомментировал шокирующие кадры зверств русской армии в Буче, назвав их "Бучанской резней".

"Шокированы кадрами зверств, совершенных российской армией в освобожденной Киевом Буче, западающих в память. ЕС помогает Украине и неправительственным организациям собрать необходимые доказательства для судебного преследования в международных судах. На подходе дальнейшие санкции и поддержка ЕС", – говорится в сообщении.

Из-за массовых убийств россиянами жителей Бучи в Киевской области глава МИД Дмитрий Кулеба требует от стран G7 ввести против РФ жесткие санкции, в частности ввести эмбарго на российские нефть и газ и отключить все банки от SWIFT.

3 апреля экс-министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что после зверств российской армии в Буче ООН должен немедленно исключить РФ из Совета по правам человека или самораспуститься.

Советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что зверства российских оккупантов на Киевщине стали возможны из-за трусливой позиции европейских лидеров.