ЕС поможет Украине в сборе доказательств преступлений РФ в Буче, – президент Евросовета
Европейский союз будет помогать Украине собирать доказательства преступлений Вооруженных сил РФ для будущего трибунала в трибунале над российскими военными преступниками
Об этом заявил президент Евросовета Шарль Мишель.
Он прокомментировал шокирующие кадры зверств русской армии в Буче, назвав их "Бучанской резней".
"Шокированы кадрами зверств, совершенных российской армией в освобожденной Киевом Буче, западающих в память. ЕС помогает Украине и неправительственным организациям собрать необходимые доказательства для судебного преследования в международных судах. На подходе дальнейшие санкции и поддержка ЕС", – говорится в сообщении.
- Из-за массовых убийств россиянами жителей Бучи в Киевской области глава МИД Дмитрий Кулеба требует от стран G7 ввести против РФ жесткие санкции, в частности ввести эмбарго на российские нефть и газ и отключить все банки от SWIFT.
- 3 апреля экс-министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что после зверств российской армии в Буче ООН должен немедленно исключить РФ из Совета по правам человека или самораспуститься.
- Советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что зверства российских оккупантов на Киевщине стали возможны из-за трусливой позиции европейских лидеров.
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