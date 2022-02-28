ЕС поможет Украине разведданными из собственного спутникового центра, - Боррель
Евросоюз будет предоставлять Украине разведывательные данные о перемещении российских войск
Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает Reuters.
По его словам, Евросоюз обратился в свой спутниковый центр в Мадриде с просьбой предоставлять Украине разведывательные данные о перемещении российских войск, а страны ЕС настроены на дальнейшее увеличение двусторонней военной поддержки Киева.
Жозеп Боррель заявил на пресс-конференции, что санкции, введенные против России, дорого обойдутся Европе.
"Но мы должны быть готовы заплатить цену, иначе нам придется заплатить гораздо больше в будущем. Отношения с Россией больше не будут определяться торговлей", - сказал Боррель.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.25
Покупка 29.25Продажа 31.92
-
EUR
Покупка 33.04Продажа 35.79
- Актуальное
- Важное