ЕС поможет Украине разведданными из собственного спутникового центра, - Боррель

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает Reuters.



По его словам, Евросоюз обратился в свой спутниковый центр в Мадриде с просьбой предоставлять Украине разведывательные данные о перемещении российских войск, а страны ЕС настроены на дальнейшее увеличение двусторонней военной поддержки Киева.



Жозеп Боррель заявил на пресс-конференции, что санкции, введенные против России, дорого обойдутся Европе.



"Но мы должны быть готовы заплатить цену, иначе нам придется заплатить гораздо больше в будущем. Отношения с Россией больше не будут определяться торговлей", - сказал Боррель.



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