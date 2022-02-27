ЕС полностью закрывает воздушное пространство для российских самолетов и запретит работу RT и Sputnik на своей территории
ЕС полностью закрывает воздушное пространство для российских самолетов и запретит работу RT и Sputnik на своей территории
Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен на брифинге 27 февраля.
ЕС закрывает свое воздушное пространство для российских, зарегистрированных или подконтрольных России самолетов. Самолеты РФ не могут приземлиться, взлететь или облетать территорию ЕС.
Фон дер Ляен подчеркнула, что это касается также частных самолетов российских олигархов.
Также на территории ЕС запретят кремлевскую медиа-машину.
"Государственные компании Russia Today и Sputnik, а также их дочерние компании больше не смогут распространять свою ложь, чтобы оправдать войну Путина. Мы разрабатываем инструменты для запрета их токсичной и вредной дезинформации в Европе", - сказала президент Еврокомиссии.
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