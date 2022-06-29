ЕС полностью признает украинские водительские права после транспортного безвиза
Украина и ЕС 29 июня должны заключить соглашение о "транспортном безвизе", после чего все страны ЕС будут признавать украинское водительское удостоверение без ограничений
Об этом пишет Экономическая правда .
Украина и ЕС планируют 29 июня подписание соглашения о так называемом транспортном безвизе, после чего страны ЕС будут признавать водительские права украинского образца без ограничений.
Следовательно, украинцам не нужно будет менять удостоверения или сдавать дополнительные экзамены.
До этого граждане Украины могли использовать водительские удостоверения нового образца в ЕС, однако в ряде стран действовали ограничения.
Скажем, Австрии, Латвии и Германии украинскими водительскими правами можно было пользоваться без ограничений только в течение шести месяцев. Эти ограничения будут сняты после подписания соглашения.
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