ЕС полностью приостанавливает упрощенный визовый режим с Россией
В пятницу, 9 сентября, Совет ЕС постановил полностью остановить упрощенный визовый режим с Россией с 12 сентября
Об этом сообщил Совет ЕС.
Совет Европейского Союза 9 сентября принял решение о приостановлении упрощенного визового режима с РФ. Оно вступает в силу дня принятия и начнет применяться с 12 сентября.
С сегодняшнего дня сбор на оформление визы для россиян увеличится с 35 до 80 евро. Также гражданам РФ придется предоставлять дополнительные документы. Увеличится срок оформления виз и количество ограничительных правил для выдачи многоразовых виз.
Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан говорит, что это решение является прямым следствием действий России.
Соглашение об упрощении визового режима предоставляет привилегированный доступ к ЕС гражданам надежных партнеров, с которыми мы разделяем общие ценности. является прямым следствием действий России и еще одним доказательством нашей несгибаемой преданности Украине и ее народу", - подчеркнул Ракушан.
Соглашение об упрощенном визовом режиме между Россией и ЕС действовало с 1 июня 2007 года. После 24 февраля 2022 г. ЕС частично приостановил действие соглашения для политических деятелей РФ.
Полная приостановка касается всех категорий путешественников, приезжающих в ЕС на короткий срок. Ожидается, что Европейская комиссия предоставит дополнительные указания, чтобы гарантировать, что приостановка упрощенного визового режима негативно не повлияет на журналистов, диссидентов и представителей гражданского общества.
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