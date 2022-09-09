Об этом сообщил Совет ЕС.

Совет Европейского Союза 9 сентября принял решение о приостановлении упрощенного визового режима с РФ. Оно вступает в силу дня принятия и начнет применяться с 12 сентября.

С сегодняшнего дня сбор на оформление визы для россиян увеличится с 35 до 80 евро. Также гражданам РФ придется предоставлять дополнительные документы. Увеличится срок оформления виз и количество ограничительных правил для выдачи многоразовых виз.

Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан говорит, что это решение является прямым следствием действий России.

Соглашение об упрощении визового режима предоставляет привилегированный доступ к ЕС гражданам надежных партнеров, с которыми мы разделяем общие ценности. является прямым следствием действий России и еще одним доказательством нашей несгибаемой преданности Украине и ее народу", - подчеркнул Ракушан.

Соглашение об упрощенном визовом режиме между Россией и ЕС действовало с 1 июня 2007 года. После 24 февраля 2022 г. ЕС частично приостановил действие соглашения для политических деятелей РФ.

Полная приостановка касается всех категорий путешественников, приезжающих в ЕС на короткий срок. Ожидается, что Европейская комиссия предоставит дополнительные указания, чтобы гарантировать, что приостановка упрощенного визового режима негативно не повлияет на журналистов, диссидентов и представителей гражданского общества.

6 сентября Еврокомиссия одобрила полную приостановку соглашения об упрощенном визовом режиме с Российской Федерацией.

9 сентября Латвия ограничила въезд гражданам РФ.