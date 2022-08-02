Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Linkedin.

"Мы выделили €1 млрд исключительной макрофинансовой помощи Украине. Эти средства помогут Украине удовлетворить ее немедленные финансовые потребности после непровоцированной и неоправданной агрессии со стороны России. €1 млрд поможет укрепить Украину на решающем этапе", - пишет глава Еврокомиссии.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз направил Украине €1 млрд исключительной макрофинансовой помощи, первые €500 млн уже на счету Национального банка Украины, а 2 августа, ожидают второй половины транша.

Президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с французским коллегой Эмманюэлем Макроном в понедельник попросил его помочь с разблокированием макрофинансовой помощи, которую должен предоставить ЕС.

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