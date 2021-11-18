ЕС пока не готов предоставить Украине европейскую перспективу, - Матернова
У Евросоюза пока нет консенсуса относительно предоставления Украине европейской перспективы
Об этом в комментарии Интерфакс-Украина сказала заместитель гендиректора Гендиректората Еврокомиссии по вопросам политики добрососедства и переговоров по расширению Катарина Матернова.
"Когда мы говорим с Украиной, мы говорим как партнеры. Сейчас - и мы достаточно открыто говорим об этом - Европа не в том состоянии, чтобы быть готовой к следующему шагу. Консенсуса на этот счет нет. Но я лично верю в то, что у Украины есть европейская перспектива", - сказала Матернова.
Она отметила, что не считает действия нынешнего руководства Украины саботирующими украинскую интеграцию в ЕС.
"Отношения с ЕС - это огромный, сложный комплекс, включая Соглашение об ассоциации, которое является чрезвычайно сложным договором. Двусторонние отношения не сводятся к тому, что есть просто один диалог одного лидера с другим, а потом за этим все идет. Это очень многогранные отношения, сектор за сектором, взаимодействие и ангажемент. Я решительно не соглашусь с мнением, что есть саботаж интеграции Украины с ЕС!", - подчеркнула Матернова.
Представитель ЕС добавила, что между Украиной и Евросоюзом не стало меньше взаимодействия, и впереди много совместной работы в разных секторах.
"Я думаю, что сейчас мы должны сфокусироваться на создании необходимых условий на внутреннем рынке для дальнейшей интеграции с рынком ЕС и большей секторальной координации", - отметила Матернова.
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