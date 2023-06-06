ЕС: Подрыв Каховской ГЭС является новым измерением зверств РФ и нарушением гуманитарного права
Евросоюз осуждает российскую атаку на Каховскую ГЭС, которая поставила под угрозу жизнь сотен тысяч гражданских лиц в около 80 населенных пунктах, включая Херсон
Об этом говорится в совместном заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и еврокомиссара по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янеза Ленарчича, сообщает "Европейская правда".
"Эта атака – это новое измерение российских зверств и может считаться нарушением международного права, в частности, международного гуманитарного права", – отмечают представители Еврокомиссии.
В заявлении отмечается, что падение уровня воды из-за подрыва ГЭС также влияет на доступ к воде для охлаждения реакторов Запорожской АЭС.
"Этим отчаянным поступком Россия также продолжает свою безрассудную ядерную авантюру, ставя под угрозу надлежащее функционирование систем безопасности и защиты ЗАЭС... Это безответственно и абсолютно неприемлемо", – говорится в заявлении.
Боррель и Ленарчич отметили, что остаются на связи с украинскими властями для обеспечения немедленной помощи со стороны ЕС.
"Украина может обратиться за помощью в рамках Механизма гражданской защиты ЕС (UCPM). Мы готовы удовлетворить любые неотложные потребности, в том числе в продуктах питания и питьевой воде", – говорится в заявлении.
Боррель и Ленарчич добавили, что потребуют привлечения к ответственности всех командиров, исполнителей и соучастников военных преступлений.
Также они поддерживают формулу мира президента Владимира Зеленского и призывают международных партнеров поддержать ее.
Что известно о Каховской ГЭС
Российские захватчики захватили главную постройку Северо-Крымского канала и Каховскую ГЭС 24 февраля прошлого года. Каховская ГЭС расположена в 5 км от захваченной россиянами Новой Каховки. Забор воды для разблокированного оккупантами с начала вторжения Северо-Крымского канала производится именно в Каховском водохранилище.
Эта ГЭС – нижняя и последняя по счету (шестая) степень в каскаде Днепровских водохранилищ. Гидроэлектростанция возле Новой Каховки обеспечивает годовую регулировку стока Днепра для того, чтобы в южной части Украины были электричество и вода.
20 октября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский уже предупреждал, что Россия готовится устроить новый масштабный теракт – взорвать дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области. Тогда же он перечислил другие последствия, которыми грозит подрыв Каховской ГЭС и дамбы:
- в опасной зоне окажутся сотни тысяч южан Украины, которые могут пострадать от спровоцированного наводнения
- может быть разрушено обеспечение водой значительной части юга Украины и Крыма
- российский теракт может оставить Запорожскую атомную станцию без воды для охлаждения, ведь вода для ЗАЭС берется именно из Каховского водохранилища
- общие разрушительные экологические, гуманитарные, техногенные последствия такого теракта достигнут масштабов "исторической катастрофы"
Позже глава Херсонской городской военной администрации Галина Лугова обращалась к херсонцам в связи с подготовкой Россией теракта на Каховской ГЭС. Она публиковала алгоритм действий , которые следует выполнить в случае подрыва дамбы водохранилища.
Во вторник, 6 июня 2023 года, российскими оккупационными войсками был совершен подрыв Каховской ГЭС, в результате чего она полностью разрушена. Началась эвакуация жителей опасных районов Херсона, а президент Украины созвал экстренное заседание Совета безопасности и обороны.
Энергоатом заявил , что это может иметь негативные последствия для ЗАЭС, однако ситуация контролируемая.
Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк считает, что РФ пытается разыграть очередную карту техногенного шантажа, чтобы давить на Украину.
Утром, когда стало известно о том, что оккупанты взорвали Каховскую ГЭС на Херсонщине, в ООН написали о праздновании дня русского языка. Позже в организации отреагировала на российский теракт, однако саму ГЭС в сообщении не упомянула.
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