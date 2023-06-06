Об этом говорится в совместном заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и еврокомиссара по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янеза Ленарчича, сообщает "Европейская правда".

"Эта атака – это новое измерение российских зверств и может считаться нарушением международного права, в частности, международного гуманитарного права", – отмечают представители Еврокомиссии.

В заявлении отмечается, что падение уровня воды из-за подрыва ГЭС также влияет на доступ к воде для охлаждения реакторов Запорожской АЭС.

"Этим отчаянным поступком Россия также продолжает свою безрассудную ядерную авантюру, ставя под угрозу надлежащее функционирование систем безопасности и защиты ЗАЭС... Это безответственно и абсолютно неприемлемо", – говорится в заявлении.

Боррель и Ленарчич отметили, что остаются на связи с украинскими властями для обеспечения немедленной помощи со стороны ЕС.

"Украина может обратиться за помощью в рамках Механизма гражданской защиты ЕС (UCPM). Мы готовы удовлетворить любые неотложные потребности, в том числе в продуктах питания и питьевой воде", – говорится в заявлении.

Боррель и Ленарчич добавили, что потребуют привлечения к ответственности всех командиров, исполнителей и соучастников военных преступлений.

Также они поддерживают формулу мира президента Владимира Зеленского и призывают международных партнеров поддержать ее.

Что известно о Каховской ГЭС

Российские захватчики захватили главную постройку Северо-Крымского канала и Каховскую ГЭС 24 февраля прошлого года. Каховская ГЭС расположена в 5 км от захваченной россиянами Новой Каховки. Забор воды для разблокированного оккупантами с начала вторжения Северо-Крымского канала производится именно в Каховском водохранилище.

Эта ГЭС – нижняя и последняя по счету (шестая) степень в каскаде Днепровских водохранилищ. Гидроэлектростанция возле Новой Каховки обеспечивает годовую регулировку стока Днепра для того, чтобы в южной части Украины были электричество и вода.

20 октября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский уже предупреждал, что Россия готовится устроить новый масштабный теракт – взорвать дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области. Тогда же он перечислил другие последствия, которыми грозит подрыв Каховской ГЭС и дамбы:

в опасной зоне окажутся сотни тысяч южан Украины, которые могут пострадать от спровоцированного наводнения

может быть разрушено обеспечение водой значительной части юга Украины и Крыма

российский теракт может оставить Запорожскую атомную станцию без воды для охлаждения, ведь вода для ЗАЭС берется именно из Каховского водохранилища

общие разрушительные экологические, гуманитарные, техногенные последствия такого теракта достигнут масштабов "исторической катастрофы"

Позже глава Херсонской городской военной администрации Галина Лугова обращалась к херсонцам в связи с подготовкой Россией теракта на Каховской ГЭС. Она публиковала алгоритм действий , которые следует выполнить в случае подрыва дамбы водохранилища.

Во вторник, 6 июня 2023 года, российскими оккупационными войсками был совершен подрыв Каховской ГЭС, в результате чего она полностью разрушена. Началась эвакуация жителей опасных районов Херсона, а президент Украины созвал экстренное заседание Совета безопасности и обороны.

Энергоатом заявил , что это может иметь негативные последствия для ЗАЭС, однако ситуация контролируемая.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк считает, что РФ пытается разыграть очередную карту техногенного шантажа, чтобы давить на Украину.

Утром, когда стало известно о том, что оккупанты взорвали Каховскую ГЭС на Херсонщине, в ООН написали о праздновании дня русского языка. Позже в организации отреагировала на российский теракт, однако саму ГЭС в сообщении не упомянула.