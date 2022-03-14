ЕС подготовил четвертый пакет санкций против России

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.



По словам президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, санкции заработают в ближайшее время.



РФ лишат преференций в торговле со стороны 27 стран ЕС и продолжат давление на российские элиты, близкие президенту Владимиру Путину.



Вступит в силу запрет на обращение в РФ криптовалюты, которая направлена на предотвращение попыток обхода санкций, экспорт из США и ЕС предметов роскоши в Россию, а также на импорт стали и другой продукции черной металлургии из России.



Четвертый пакет санкций поразит центральный сектор российской системы, лишит ее миллиардов экспортных поступлений и гарантирует, что США и ЕС не будут субсидировать агрессивную политику Путина против Украины.



Странам ЕС также запретят вкладывать средства в какие-либо проекты в российской энергетике. В дальнейших планах – прекращение прав РФ на членство в ведущих многосторонних финансовых учреждениях.