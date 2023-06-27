Об этом заявил верховный представитель ЕС Жозеп Боррель, сообщает European Council.

Во время пресс-конференции в Люксембурге, 26 июня, по итогам Совета министров ЕС Жозеп Боррель сказал, что Европейский Союз будет продолжать глобальные контакты с целью поиска продолжительного мира для Украины в соответствии с принципами Хартии ООН.

"Мы подтвердили поддержку Мирной формулы, предложенной Украиной, и ищем как можно более широкую поддержку для нее. Это будет большая работа для Европейской службы, а также для меня, чтобы добиться поддержки для Украины по всему миру, поддержки для справедливого, честного и длительного мира", – отметил Боррель.

Он добавил, что в рамках военной миссии ЕС для Украины 24 тысяч украинских военных уже прошли тренировки, а в целом Евросоюз стремится подготовить 30 тысяч военнослужащих.