ЕС поддерживает украинскую Формулу мира и будет продвигать ее в мире, - Боррель
Совет министров Европейского Союза по иностранным делам поддержал предложенную Украиной Формулу мира и будет продвигать ее в мире
Об этом заявил верховный представитель ЕС Жозеп Боррель, сообщает European Council.
Во время пресс-конференции в Люксембурге, 26 июня, по итогам Совета министров ЕС Жозеп Боррель сказал, что Европейский Союз будет продолжать глобальные контакты с целью поиска продолжительного мира для Украины в соответствии с принципами Хартии ООН.
"Мы подтвердили поддержку Мирной формулы, предложенной Украиной, и ищем как можно более широкую поддержку для нее. Это будет большая работа для Европейской службы, а также для меня, чтобы добиться поддержки для Украины по всему миру, поддержки для справедливого, честного и длительного мира", – отметил Боррель.
Он добавил, что в рамках военной миссии ЕС для Украины 24 тысяч украинских военных уже прошли тренировки, а в целом Евросоюз стремится подготовить 30 тысяч военнослужащих.
- Напомним, в ноябре на саммите "Большой двадцатки" на Бали президент Украины Владимир Зеленский представил "Формулу мира" из 10 пунктов. Президент отмечал, что украинская "формула мира" очень четкая, а каждый ее пункт - проработан.
- 29 декабря глава МИД России Сергей Лавров заявил , что Россия ни с кем не будет разговаривать на основе украинской Формулы мира.
- 21 мая Зеленский выразил пожелание, чтобы Саммит Формулы мира был проведен в июле, когда с начала полномасштабной войны пройдет 500 дней.
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