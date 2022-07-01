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ЕС планирует запретить импорт российского золота в следующем пакете санкций, – Bloomberg

1 июля, 2022 пятница
15:26
Мир На фото русское золото

Евросоюз работает над новым санкционным пакетом в отношении России. Ограничения коснутся импорта российского золота

Об этом пишет Bloomberg.

Издание сообщает, что Россия является второй по величине золотодобывающей страной в мире, а ее экспорт золота оценивался в 12,6 млрд фунтов стерлингов в 2021 году. Когда Великобритания, США, Япония и Канада обнародовали свои планы запретить новый импорт золота из России в начале этой недели, Британия заявила, что это значительно повлияет на способность Путина финансировать свои вооруженные силы и попытки олигархов избежать последствий финансовых санкций, покупая слитки.

Аналитики называют этот запрет символическим, поскольку санкции, наложенные на Россию после ее вторжения в Украину, фактически уже закрыли рынки Европы и США.

Анонимные источники сообщили журналистам, что подготовка к новому пакету санкций продолжается, и некоторые страны будут настаивать на добавлении дополнительных мер к предложениям, прежде чем они будут представлены для утверждения.

Новый пакет также будет содержать изменения к ранее одобренным мерам, которые могут включать корректировку правил транзита санкционных товаров в российский Калининград, сообщили на правах анонимности.

Некоторые официальные лица выразили обеспокоенность, что на Литву могут оказывать давление, чтобы она разрешила транзит запрещенных товаров через страну. Несмотря на это, запреты на большее количество российских товаров должны вступить в силу в этом месяце и Европейская комиссия пытается согласовать новые указания с Вильнюсом.

Лидеры G-7 на встрече в Германии также договорились обсудить варианты ограничения цены на российскую нефть, в том числе путем запрета услуг, таких как страхование, необходимое для транспортировки нефти и нефтепродуктов. Однако послам ЕС на встрече на этой неделе сообщили, что этот механизм не заработает в ближайшее время.

В ближайшем будущем внимание, скорее всего, будет сосредоточено на усилении и расширении существующих мер, таких как ограничения на экспорт технологий, а также санкции против российских чиновников и организаций.

По данным издания, страны-члены сейчас заморозили почти 14 миллиардов евро (14,6 миллиарда долларов) активов, принадлежащих попавшим под санкции людям.

  • 25 июня президент США Джо Байден и другие лидеры стран G7 согласовали запрет на импорт золота из России.
  • 27 июня премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил о дополнительных санкциях против России, куда входит запрет на импорт российского золота.
  • 28 июня США расширили санкции против России: они включают в себя запрет импорта золота и новые санкции против 70 юридических и 29 физических лиц.

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