ЕС планирует закупить украинским беженцам вакцины против кори и полиомиелита
Европейский Союз планирует закупать и распространять вакцины против кори, полиомиелита, туберкулеза и COVID-19 для иммунизации невакцинированных украинских беженцев
Об этом пишет Reuters. С таким заявлением выступила комиссар ЕС по здравоохранению Стелла Кириакидес.
"Охват вакцинацией в Украине был очень низким для заболеваний, которые можно предотвратить вакцинацию, особенно для детей, таких как туберкулез, полиомиелит, корь, а также от COVID-19", - сказала Кириакидес.
Европейская комиссия работает над тем, чтобы закупить вакцины для иммунизации беженцев против этих заболеваний.
В 2020 году 82% украинских детей были привиты против кори и около 93% населения были привиты против туберкулеза. Последние данные по прививкам от полиомиелита показывают, что 84% детей были привиты, но в некоторых регионах эта доля упала до 60%.
Также возможны вспышки COVID-19 из-за низкого уровня вакцинации украинцев и тесных условий, в которых они путешествуют в ЕС.
По данным ВОЗ, менее 35% украинцев полностью вакцинированы против COVID-19, что вдвое меньше, чем в среднем по ЕС.
Европейский Союз создал механизм для облегчения передачи больных украинских беженцев в больницы по всей Европе, чтобы предотвратить перегрузку медицинских учреждений в соседних странах.
Пока нет планов требовать подтверждения вакцинации от COVID-19 у беженцев, но рассматривают кампании по повышению осведомленности о необходимости и наличии вакцин, сообщили представители ЕС.
Кириакидес добавила, что страны ЕС пока имеют достаточно запасных доз для вакцинации украинских беженцев против COVID-19.
- Напомним, Министерство здравоохранения дало рекомендации по профилактике инфекционных болезней в местах нахождения переселенцев и беженцев.
- С начала полномасштабной войны в Украине территорию нашей страны покинули более 3 млн человек.
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