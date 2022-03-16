ЕС планирует закупить украинским беженцам вакцины против кори и полиомиелита

Об этом пишет Reuters. С таким заявлением выступила комиссар ЕС по здравоохранению Стелла Кириакидес.



"Охват вакцинацией в Украине был очень низким для заболеваний, которые можно предотвратить вакцинацию, особенно для детей, таких как туберкулез, полиомиелит, корь, а также от COVID-19", - сказала Кириакидес.



Европейская комиссия работает над тем, чтобы закупить вакцины для иммунизации беженцев против этих заболеваний.



В 2020 году 82% украинских детей были привиты против кори и около 93% населения были привиты против туберкулеза. Последние данные по прививкам от полиомиелита показывают, что 84% детей были привиты, но в некоторых регионах эта доля упала до 60%.



Также возможны вспышки COVID-19 из-за низкого уровня вакцинации украинцев и тесных условий, в которых они путешествуют в ЕС.



По данным ВОЗ, менее 35% украинцев полностью вакцинированы против COVID-19, что вдвое меньше, чем в среднем по ЕС.



Европейский Союз создал механизм для облегчения передачи больных украинских беженцев в больницы по всей Европе, чтобы предотвратить перегрузку медицинских учреждений в соседних странах.

Пока нет планов требовать подтверждения вакцинации от COVID-19 у беженцев, но рассматривают кампании по повышению осведомленности о необходимости и наличии вакцин, сообщили представители ЕС.



Кириакидес добавила, что страны ЕС пока имеют достаточно запасных доз для вакцинации украинских беженцев против COVID-19.

Напомним, Министерство здравоохранения дало рекомендации по профилактике инфекционных болезней в местах нахождения переселенцев и беженцев.

С начала полномасштабной войны в Украине территорию нашей страны покинули более 3 млн человек.