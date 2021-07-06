ЕС планирует закончить вакцинацию 70% населения в июле - глава Еврокомиссии

Об этом она написала в Twitter.

"Я уверена, что мы достигнем нашей цели - распространить достаточное количество доз, чтобы вакцинировать 70% взрослого населения в этом месяце", - отметила фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии призвала не ослаблять усилия в борьбе с COVID-19.

"Следующие 6 месяцев мы будем укреплять наши успехи и ускорим процесс восстановления", - добавила она.

