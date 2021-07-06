ЕС планирует закончить вакцинацию 70% населения в июле - глава Еврокомиссии
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в июле в странах ЕС вакцинируют против COVID-19 70% взрослого населения
Об этом она написала в Twitter.
"Я уверена, что мы достигнем нашей цели - распространить достаточное количество доз, чтобы вакцинировать 70% взрослого населения в этом месяце", - отметила фон дер Ляйен.
Глава Еврокомиссии призвала не ослаблять усилия в борьбе с COVID-19.
"Следующие 6 месяцев мы будем укреплять наши успехи и ускорим процесс восстановления", - добавила она.
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