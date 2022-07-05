Об этом она сообщила в эфире Еспресо.



Корреспондентка отметила, что Европейский Союз продолжает заботиться о Украине и планирует компенсировать потери, которые Украина несет от кровавой российской агрессии.



"Сегодня, 5 июля, Европарламент по срочной процедуре внес в повестку дня на рассмотрение два очень важных для Украины вопроса, голосование по которым состоится в четверг, 7 июля. Первый – это макрофинансовая помощь, которую ЕС хочет предоставить Украине и безотлагательно перевести в украинский бюджет 1 млрд. евро помощи, который будет предоставляться в виде льготного долгосрочного кредита и может быть использован для того, чтобы Украина могла закрыть дыры госбюджета.Кроме того, до конца года Еврокомиссия планирует предоставить Украине 9 млрд. евро помощи, то есть сочетая с тем, что уже было переведено в бюджет Украины из Брюсселя, 1 млрд 200 тыс. евро, то вместе это будет составлять более 10 млрд евро. Это то, что получит Украина до конца года", - пояснила Татьяна Высоцкая.

Высоцкая подчеркнула, что также рассматривался еще очень важный вопрос, решение которого очень ожидает Украина, и это вопрос украинских беженцев, которые сейчас находятся на территории ЕС. Еврокомиссия планирует признать водительские права украинских беженцев до конца временной защиты, которую они получают в государствах ЕС, то есть не нужно будет в каждой стране ЕС беженцам пересдавать на права или получать новые документы.

"Также очень интересный день планируется 6 июля, потому что в Европарламенте будут рассматриваться три вопроса, касающиеся Украины: обсуждение европейскими депутатами шансов и сроки Украины по членству в ЕС, поиск возможностей организации экспорта из Украины сельскохозяйственной продукции и третий вопрос, на рассмотрение которого все Ожидается, что это тема о сотрудничестве российского правительства, российских политических партий и российских дипломатов, официальных лиц и их связей с экстремистскими организациями Европы, а также антиевропейскими движениями ", – прокомментировала корреспондентка.