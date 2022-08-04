ЕС планирует выделить Украине 8 млрд евро макрофина до осени
Европейский Союз, несмотря на трудности, намерен выделить Украине второй транш макрофинансовой помощи в размере 8 миллиардов евро до сентября
Об этом агентству Reuters в четверг заявил источник в правительстве Германии.
Отмечается, что часть транша будет состоять из грантов, которые не нужно возвращать, а другая часть – из ссуд.
По данным источника, Германия внесет свой вклад в новый пакет помощи, при этом другие страны ЕС, такие как Италия и Франция, пока воздержались. Берлин находится в тесном контакте с другими членами Евросоюза и Европейской комиссией по этому вопросу.
Новый транш макрофина должен поддержать бюджет украинского правительства, в то время как военная и гуманитарная помощь, а также помощь для восстановления Украины будут финансироваться из других источников, добавил источник.
- Напомним, Европейский совет по итогам саммита 24 июня принял решение оказать Украине макрофинансовую помощь в размере 9 миллиардов евро.
- Первый транш в размере 1 миллиарда евро пришел Украине 2 августа.
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