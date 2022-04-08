ЕС планирует выделить дополнительные €500 млн на закупку военного снаряжения для Украины
Европейский Союз предложил выделить дополнительные 500 млн евро на закупку военной техники для Украины
Об этом сообщил в "Твиттере" председатель Европейского Совета Шарль Мишель.
"Спасибо Жозепу Боррелю за предложение пополнить еще на €500 млн Европейский фонд мира. После быстрого одобрения это увеличит до €1,5 млрд поддержку ЕС до уже предоставленной военной техники для Украины", - пишет Мишель.
- С первых дней полномасштабной войны верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что Украина получит от ЕС боевые самолеты, летальное вооружение и нелетальную помощь.
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