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Главная Мир ЕС планирует выделить дополнительные €500 млн на закупку военного снаряжения для Украины

ЕС планирует выделить дополнительные €500 млн на закупку военного снаряжения для Украины

8 апреля, 2022 пятница
07:10
Мир

Европейский Союз предложил выделить дополнительные 500 млн евро на закупку военной техники для Украины

Об этом сообщил в "Твиттере" председатель Европейского Совета Шарль Мишель.

"Спасибо Жозепу Боррелю за предложение пополнить еще на €500 млн Европейский фонд мира. После быстрого одобрения это увеличит до €1,5 млрд поддержку ЕС до уже предоставленной военной техники для Украины", - пишет Мишель.
 

  • С первых дней полномасштабной войны верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что Украина получит от ЕС боевые самолеты, летальное вооружение и нелетальную помощь.
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Мир
ЕС
Жозеп Боррель
Шарль Мишель
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